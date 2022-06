A l'initiative de la collectivité européenne d'Alsace et du département de la Moselle, un conseil représentatif pour le droit local a été créé, pour défendre cette spécificité régionale. Entretien avec Gilbert Schuh, vice-président du conseil départemental de la Moselle.

En Alsace-Moselle

Un conseil représentatif pour «donner un avenir au droit local»

Donner la parole aux citoyens de Moselle et d'Alsace, à travers leurs parlementaires, élus locaux mais aussi tous les organismes, toutes les institutions qui sont concernés par le droit local. Tel est le but du conseil représentatif qui vient d'être créé à l'initiative de la collectivité européenne d'Alsace et du département de la Moselle. Gilbert Schuh, vice-président du conseil départemental de la Moselle en évoque les prémices et ses objectifs ambitieux.

Quelle est la genèse de ce conseil représentatif pour le droit local, créé officiellement mercredi 15 juin ?

Gilbert Schuh, vice-président du département de la Moselle : «Il est né de la volonté de donner la parole aux citoyens de Moselle et d'Alsace, à travers leurs parlementaires, élus locaux mais aussi tous les organismes, toutes les institutions qui sont concernés par le droit local : les magistrats, les notaires, l'artisanat, le culte, l'éducation, les établissements de crédit, etc. Le but est que tous ces acteurs puissent formaliser l'avenir du droit local.

Qui compose ce conseil ?

«Tout d'abord les présidents du département de la Moselle et de la collectivité européenne d'Alsace (CEA). Il y aura aussi les communes, au travers des associations des maires de Moselle et de la CEA, et des représentants de corporations, des chambres consulaires, des cultes notamment. Ce conseil est ouvert, même à des personnes qui seraient tout simplement intéressées par le sujet. Il s'agit de sortir d'une approche basée purement sur l'étude du droit local, chose qui se fait déjà avec l'institut du droit local, pour aller davantage vers ce que pensent les gens de ce droit local et les interroger : savent-ils réellement ce que c'est ? Savent-ils aussi ce qui se passerait s'il disparaissait ? Par ces questions, l'objectif est de populariser le droit local.

Le droit local n'est pas un privilège, mais une spécificité issue de notre histoire commune, qui présente des avantages dans certains domaines. Gilbert Schuh, vice-président du conseil départemental de la Moselle

Pour le préserver, donc...

«Evidemment ! Le but est de le préserver, lui donner un avenir, d'y apporter d'éventuelles modifications constructives. Pour le département de la Moselle et la CEA, il s'agit aussi et surtout de dire que ce n'est pas un privilège, mais une spécificité issue de notre histoire commune, qui présente des avantages dans certains domaines. Par exemple l'artisanat, le culte ou encore l'aide sociale aux plus démunis.

La France sort tout juste d'une intense période électorale, avec la présidentielle puis les législatives, durant laquelle le droit local est apparu dans le débat, par exemple avec la question des jours fériés du Vendredi saint et du 26 décembre à rattraper par les fonctionnaires d'Alsace-Moselle. Cette création du conseil, la semaine passée, vise-t-elle aussi à contrer ceux qui veulent remettre en cause le droit local ?

«Il est remis en question régulièrement, par différentes personnes. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre qu'on veuille faire cela dans la mesure où la loi 3DS ( différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification), qui vient d'être votée par le Parlement français, reconnaît les spécificités et les particularités des territoires.

Alsace et Moselle doivent être unies et parler d'une seule voix. Gilbert Schuh, vice-président du conseil départemental de la Moselle

Le but est-il d'avoir davantage de poids à Paris ?

«Il s'agit effectivement de peser, de manière non partisane, sans approche politique du sujet. Alsace et Moselle doivent être unies et parler d'une seule voix. Nous souhaitons aussi être un interlocuteur privilégié de la commission du droit local, qui est un organe réglementaire, gouvernemental qui existe déjà auprès du Premier ministre.

On remarque, en tout cas, un réel attachement des habitants à ce droit local...

«Oui, car cela fait tout simplement partie de notre histoire commune d'Alsace-Moselle, à laquelle on tient. Cette histoire, cette proximité avec l'Allemagne, le bilinguisme, la culture transfrontalière sont des éléments qui unissent nos territoires, le droit local aussi !»

Qu'est-ce que le droit local d'Alsace-Moselle ? Le droit local d'Alsace-Moselle régit des domaines tels que les cultes, le statut scolaire, le régime de l'artisanat ou encore le droit local du travail.



Sur son site internet, l'institut du droit local alsacien-mosellan en donne la définition suivante : «Produit de l’histoire mouvementée des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le droit local alsacien-mosellan est un élément structurant de l’identité de ces départements. Il se définit comme du droit français et républicain dont le domaine d’application dans l’espace est limité aux territoires de l’Alsace et de la Moselle.»



L'institut explique que «ce droit local s’est construit par strates normatives successives depuis 1870. (...) La première strate est constituée de dispositions françaises antérieures à 1870, conservées par l’Allemagne postérieurement au Traité de Paix de Francfort de 1871 et maintenues en vigueur par la France après l’Armistice de 1918. La législation la plus remarquable est celle organisant les cultes.»



L'institut poursuit : «La deuxième strate est composée de textes promulgués pendant la période allemande allant de 1871 à 1918. Pour l’essentiel, l’on y trouve deux catégories de normes, à savoir les lois d’empire applicables sur l’ensemble du territoire allemand et les lois locales, spécifiques à l’Alsace-Moselle, adoptées par le Parlement d’Alsace-Lorraine, dont la fonction législative a été confortée et étendue par la Constitution de l’Alsace-Lorraine du 31 mai 1911. Les lois d’empire les plus emblématiques sont celles ayant porté les grandes codifications : Code civil, Code de commerce, Code des professions, Codes des assurances sociales…»



Enfin, «la troisième strate est formée de toutes les dispositions élaborées par le gouvernement, ainsi que par le Parlement français après 1918 et dont l’application est limitée à l’Alsace-Moselle.»

