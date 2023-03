Un doctorant de l'Université de Luxembourg, Thomas Hoppenheit (36 ans) et résidant à Trèves, est porté disparu depuis plus d'une semaine. La police le recherche.

Avis de recherche

Un chercheur de l'Uni est porté disparu depuis le 15 mars

Un doctorant de l'Université de Luxembourg, Thomas Hoppenheit (36 ans) et résidant à Trèves, est porté disparu depuis plus d'une semaine. La police le recherche.

Cela fait depuis le 15 mars dernier que les proches de Thomas Hoppenheit, 36 ans, n'ont plus de ses nouvelles. Le trentenaire, qui réside à Trèves, est chercheur et doctorant au Centre d'histoire contemporain et numérique de l'Université de Luxembourg.

Vendredi, la police allemande a diffusé un avis de recherche pour tenter de retrouver sa trace. Les précédentes opérations de recherche et l'enquête n'ayant pas permis de le localiser à l'heure actuelle, la police a décidé de se tourner vers la population.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'Université du Luxembourg a expliqué être «très inquiète» de sa disparition, tout comme ses amis et sa famille.

Thomas Hoppenheit mesure entre 1,85 et 1,90 mètre, porte une barbe blonde foncée et des lunettes et a les cheveux blonds foncés.

Toute personne disposant d'informations concernant cette disparition est priée de contacter la police de Trèves au 0049 651/9779-2290.

