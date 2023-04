Le tablier d'un petit pont de l'A31, situé à hauteur de Yutz, doit être réparé. Les travaux sont programmés à partir du début mai, pour quatre mois. Les conséquences sur le trafic seront minimes.

Réparation d'un ouvrage d'art

Un chantier sur l'A31 à Yutz entre les mois de mai et d'août

Pascal MITTELBERGER

Un chantier est programmé sur l'A31, à hauteur de Yutz, à partir du début du mois de mai. Il doit durer jusqu'au mois d'août, mais son impact sur la circulation sera faible. C'est en tout cas ce qu'annonce la direction interdépartementale des routes Est (Dir Est), qui a la charge des travaux et de l'entretien des infrastructures sur l'autoroute du sillon lorrain.

Le chantier en question se situera à hauteur de Yutz, dans l'agglomération thionvilloise, à proximité du viaduc de Beauregard qui enjambe la Moselle. Il s'agit de la réparation d'un autre ouvrage d'art, nommé AU66. Il franchit le canal des écluses, et est composé de deux tabliers de 40 mètres de longueur, construits au début des années 70. Le tablier Nord, en l'occurrence, doit faire l'objet d'une réfection des poutres qui le supportent.

Les autres chantiers autoroutiers en zone frontalière • À la frontière franco-luxembourgeoise, sur l'A3, dans la continuité de l'A31, un passage à faune est en construction au niveau de l'aire de douane. Les travaux sont prévus jusqu'à la fin de 2023.

• Toujours sur l'A3 luxembourgeoise, le chantier d'élargissement de l'autoroute suit son cours entre Livange et la croix de Gasperich. Le chantier doit durer jusqu'au mois de septembre 2024.

• Sur l'A4, à hauteur de Esch-sur-Alzette, les travaux de la liaison de Micheville, vers la France, ont des conséquences sur le trafic jusqu'à cet été. Lire aussi: «Des perturbations à prévoir sur les routes luxembourgeoises»

Les travaux se dérouleront donc principalement sous l'ouvrage et n'auront que des conséquences très ponctuelles sur le trafic. Ainsi, dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin, l'autoroute sera coupée de 21h à 5h dans le sens Metz-Luxembourg. Les usagers devront prendre la sortie n°38 «Thionville-centre/Yutz-centre» puis emprunter une courte déviation passant par le giratoire de l'espace Cormontaigne, pour ensuite remonter sur l'A31. Dans le sens Luxembourg-Metz, la circulation se fera sur une seule voie et sera limitée à 70 km/h.

Les travaux auront lieu sous le tablier Nord de l'ouvrage d'art. Illustration: Document Dir Est

Puis, d'autres perturbations auront lieu durant les nuits du 15 au 16 juin, du 17 au 18 juillet et du 18 au 19 juillet, de 20h30 à 5h. Ces nuits-là, le trafic du sens Metz-Luxembourg sera basculé sur le sens Luxembourg-Metz et la circulation, limitée à 70 km/h, se fera donc sur une seule voie dans chaque sens. La bretelle d'entrée n°38 sera fermée, tout comme les bretelles d'entrée et de sortie n°39. Des déviations seront mises en place.

