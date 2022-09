A l'occasion d'un point presse organisé ce vendredi à Nancy, le procureur de la République a fait le point sur l'état d'avancement de l'enquête de cette sordide affaire. Un long travail d'investigation semble nécessaire.

A Mont-Saint-Martin

Un appel lancé pour identifier le cadavre retrouvé lundi

La macabre découverte faite par un jeune de 16 ans ce lundi à Mont-Saint-Martin est encore dans toutes les têtes. Pour rappel: le corps dénudé, démembré et décapité d'une jeune femme a en effet été découvert à l'arrière d'un local désaffecté situé non loin de la mairie.

Les premiers éléments de l'enquête du cadavre décapité Si le travail d'identification du cadavre mutilé de la jeune femme se poursuit, les premiers éléments sont d'ores et déjà acquis. Au même moment, des photos du corps circulent sur les réseaux.

Ce vendredi, à l'occasion d'un point presse au tribunal judiciaire de Nancy, le procureur de la République, François Pérain, a fait le point sur l'état d'avancement de l'enquête. Un travail d'investigation qui se présente comme laborieux à en croire ses dires. En effet, les enquêteurs semblent avoir toutes les peines du monde à identifier la victime.

C'est donc pour cela qu'il a lancé un appel à témoins avec, à l'appui, des photos des tatouages de la jeune femme. «La victime présente deux tatouages. Le premier, un tatouage avec une inscription 'Kiko' à l'aine droite. Et un second, qui représente un poignard et une rose», a expliqué François Perain, cité par nos confrères de France 3 Régions. Ce dernier espère que la diffusion de ces clichés permettront d'identifier plus facilement la victime. «C'est actuellement le principal objectif. Et ces éléments de tatouages sont importants pour permettre une identification.»

A noter que, selon l'Essentiel, pas moins d'une dizaine d'enquêteurs sont mobilisés à temps plein sur ce dossier et travaillent actuellement avec leurs homologues belges et luxembourgeois. En effet, il n'est pas exclu que l'affaire rebondisse au Grand-Duché ou en Belgique, la découverte ayant été faite au niveau du triangle des trois frontières.

Un élément essentiel manque: la tête

Pour le reste, le procureur a rappelé que la victime était une femme plutôt jeune et présentant un piercing au niveau du nombril. «Le corps n'a pas été dépecé sur place. L'autopsie vient de se terminer et ce tronc ne présente pas de plaies par arme blanche ou d'orifices de balles qui pourraient expliquer le décès, ni de traces de violences sexuelles. Il nous manque un élément essentiel, à savoir la tête. En son absence, on ne peut déterminer la cause du décès, car la victime a pu être mortellement blessée à ce niveau», a-t-il ajouté, tout en continuant à n'écarter aucune piste, dont celle d'un potentiel meurtre d'une prostituée. «Cette enquête va s'inscrire dans la durée. Un juge d'instruction sera saisi la semaine prochaine de ce meurtre», a-t-il dit, toujours cité par nos confrères.

Cela dit, la thèse d'un tueur en série, qui a dernièrement agité les réseaux sociaux, a été balayée d'un revers de la main par le procureur. «Cette affaire n'a aucun rapport avec la découverte du corps de Mont-Saint-Martin. Ce n'est pas la même temporalité et le corps de Moyeuvre (là où un cadavre sans tête a aussi été retrouvé dernièrement, NDLR) a fortement été altéré par des animaux sauvages. Ce qui peut expliquer la disparition de la tête. Cet homme (le cadavre de Moyeuvre, NDLR) était gravement malade et il avait exprimé des tendances suicidaires».

