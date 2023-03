Le mouvement social interprofessionnel de contestation contre la réforme des retraites se poursuit en France, et impactera à nouveau les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, ce vendredi 10 mars.

Un 10 mars compliqué sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg

Laura BANNIER Le mouvement social interprofessionnel de contestation contre la réforme des retraites se poursuit en France, et impactera à nouveau les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, ce vendredi 10 mars.

Ils avaient été prévenus dès le mercredi 8 mars. Ce vendredi 10 mars, les travailleurs frontaliers français qui empruntent le train pour se rendre au Luxembourg devront composer avec des horaires fortement réduits. La poursuite de la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites continuera d'affecter la circulation des trains dans le Grand Est comme dans toute la France.

Sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, les usagers du rail pourront compter sur un peu plus de trains que la veille pour se rendre sur leur lieu de travail. Après deux journées particulièrement compliquées, cette petite embellie ravira les voyageurs des petites gares de Metz-Nord, Woippy et Maizières-lès-Metz, qui auront davantage d'options pour prendre le train.

Concrètement, les frontaliers français pourront compter sur sept départs à destination du Luxembourg en gare de Metz ce vendredi matin, soit deux de plus que la veille. Ces trains quitteront l'édifice à 6h04, 6h29, 6h43, 7h, 7h13, 7h30 et 8h47. A noter que les usagers en provenance de Nancy pourront bénéficier de deux trains directs vers le Grand-Duché, comme ce jeudi 9 mars, à 5h58 et 6h28. En gare de Thionville, les départs vers le Luxembourg s'effectueront à 6h36, 6h53, 7h15, 7h23, 7h46 et 7h53 et 9h22.

Seuls six trains de retour

Contrairement aux journées précédentes, quelques trains circuleront en journée sur le sillon lorrain. Des TER prendront notamment le départ de Metz vers le Luxembourg à 10h29, 12h30, 13h30 ou encore 15h45.

Dans le sens des retours, les usagers risquent d'être un peu plus serrés dans leurs rames qu'à l'aller. En effet, seuls six trains quitteront la gare de Luxembourg-Ville vers la France entre 16h et 19h. Ces TER quitteront la capitale à 16h39, 17h16, 17h28, 17h46, 18h28 et 18h39. Là aussi, deux trains de plus que la veille circuleront sur l'axe Luxembourg-Metz. Les voyageurs à destination de Nancy, en revanche, devront effectuer un changement en gare de Metz.

Pour l'heure, aucune indication n'a été communiquée à propos d'une éventuelle prolongation du mouvement social ce week-end, voire à la semaine prochaine. À noter cependant que deux prochains journées de mobilisation contre la réforme des retraites ont d'ores et déjà été annoncées par les syndicats. Elles se dérouleront le samedi 11 et le mercredi 15 mars.

