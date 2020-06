François Jongen, alias Nicolas Blanmont succédera à Pascal Belpaire le 1er septembre à la direction de la télévision locale de la province de Luxembourg. Ainsi en a décidé lundi le conseil d’administration de l'antenne régionale installée à Libramont.

TV Lux se choisit un nouveau directeur

Créée en 1996, la chaîne de télévision locale de la province de Luxembourg TV Lux s'apprête à accueillir son cinquième directeur. Âgé de 58 ans, François Jongen succédera en effet à Pascal Belpaire le 1er septembre prochain. Approuvée lundi par le conseil d'administration de la chaîne, sa nomination intervient au terme d'une procédure qui avait été lancée en février dernier mais qui a été ralentie par le confinement. Jongen a émergé parmi les quatre candidats retenus par le bureau exécutif de TV Lux.

Docteur en droit et licencié en journalisme, le futur nouveau directeur est l'un des juristes belges les plus aguerris en droit des médias. Une matière qu’il enseigne d’ailleurs dans les universités de Louvain et de Neuchâtel, en Suisse. Celui qui fut aussi vice-président du conseil d'administration de la RTBF de 1991 à 1995 est davantage connu dans les médias belges sous le pseudonyme de Nicolas Blanmont, chroniqueur musical et journaliste sur la RTBF et à La Libre Belgique précise le site internet de la télévision régionale.

Le directeur de TV Lux annonce son départ Après avoir passé dix ans à la tête de la télévision locale de la province de Luxembourg, Pascal Belpaire va passer la main sans toutefois dévoiler ses futurs projets.

Pour rappel, l'actuel directeur Pascal Belpaire avait annoncé début janvier son intention de passer le témoin. Soucieux de réorienter sa carrière professionnelle, celui qui était en poste depuis 2009 avait notamment concrétisé l'installation de TV Lux dans ses nouveaux locaux à Libramont et contribué au refinancement de l'asbl après trois années difficiles. Rappelons aussi qu'après avoir trouvé un accord avec Eltrona, TV Lux fait désormais partie de l'offre TV de Post Luxembourg depuis le 19 décembre 2019.

