Depuis des semaines des retraitées activent aiguilles et pelotes de laine pour fabriquer des poches destinées à accueillir les animaux victimes des incendies en Australie

Tricots lorrains pour koalas et kangourous

Patrick JACQUEMOT Depuis des semaines des retraitées activent aiguilles et pelotes de laine pour fabriquer des poches destinées à accueillir les animaux victimes des incendies en Australie

Habituellement, quand elles se retrouvent à la résidence seniors Les Bleuets de Yutz, près de Thionville, ces mamies tricotent des vêtements. Ces mardis après-midi sont l'occasion d'agir pour une bonne cause (les pièces étant destinées à des associations caritatives). Mais depuis quelques semaines, frappées par les images dramatiques des ravages des feux en Australie, ces retraitées ont changé le but de leur tricotage-bavardage.

L'une d'elles, dont la fille réside non loin de Sydney, a ainsi sollicité le groupe pour confectionner des poches en laine pour bébés koalas et kangourous aux pattes brûlées et qu'il faut continuer de protéger comme dans la poche maternelle. Sitôt demandé, sitôt accepté. Voilà donc la vingtaine de tricoteuses s'activant pour créer des modèles tout doux. Le tout selon les directives du vétérinaire d’un parc national qui leur a précisé ce qu’il souhaitait. «Les animaux vont pouvoir se blottir dans ses poches de 40 cm x 60 cm doublées, le temps de leur convalescence», indique la responsable de l'établissement, Anne Kauffmann.

De nombreux petits kangourous souffrent non seulement de brûlures mais ont perdu leur mère. Ces poches les apaiseront de cette double peine. Photo : Reuters

D'ici peu, une des retraitées s'envolera avec tout son paquetage vers l'Australie. Elisabeth Fauveau emportera avec elle ces dizaines de poches arborant toutes un petit flot bleu, blanc, rouge (clin d'œil à leur pays d'origine). Mais pas le temps pour la mamie et ses amies de bomber le torse de satisfaction, le travail les attend. Même la venue des caméras pour passer au journal télévisé de France 2, dernièrement, n'a pas arrêté le mouvement de solidarité!