D'ici 2024, la Deutsche Bahn entend investir dans une nouvelle liaison ferrée sur la rive gauche de la Moselle. Un projet qui impactera directement le trajet entre la capitale du Grand-Duché et sa voisine de Rhénanie.

Trèves se rapprochera un peu plus de Luxembourg

D'ici 2024, la Deutsche Bahn entend investir dans une nouvelle liaison ferrée sur la rive gauche de la Moselle. Un projet qui impactera directement le trajet entre la capitale du Grand-Duché et sa voisine de Rhénanie.

(pj avec Michel MERTEN) Renforcer le trafic ferroviaire vers ses voisins de la Grande Région est une difficulté tous azimuts pour le Luxembourg. Vers Bruxelles, le projet avance à la vitesse de l'escargot. En direction de la Lorraine, l'intention est financée. Et vers Sarre et Rhénanie-Palatinat, de nombreux frontaliers attendaient une décision de la compagnie ferroviaire allemande. Cette fois, c'est acté : la Deutsche Bahn investira bien dans le confortement de «la ligne Ouest». Autrement dit la voie reliant Wittlich, Trèves et la gare centrale de Luxembourg.

La nouvelle ligne et ses stations pourraient entrer en service en toute fin d'année 2024. Illustration: Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord

L'investissement a été confirmé en début de semaine : 60 millions d'euros de travaux dont l'achèvement devrait être atteint en 2024. Décembre 2024. Trois ans pour conforter les voies mais aussi plusieurs gares, il n'y aura pas à traîner. Mais Malu Dreyer (SPD), ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat ne cache pas que cet effort est devenu primordial pour le secteur. «Rien qu'à Trèves, on compte environ 9.000 salariés qui travaillent au Grand-Duché chaque jour. Améliorer le train reviendra donc à soulager massivement le trafic automobile individuel vers le Luxembourg.»

Voilà à quoi devrait ressembler l'arrêt de train de Trèves Ouest. Illlustration : Ville de Trèves

Mais avant que ce «jalon pour la mobilité» soit effectif sur la rive gauche de la Moselle, bien des travaux vont être menés. Il s'agit, notamment, d'adapter les voies actuellement exclusivement empruntées par des convois de fret à des rames passagers.

Tout comme il faudra conforter cinq haltes ferroviaires sur le parcours, bâtir deux nouveaux ponts, implanter des murs antibruit, assurer la mise en place de nouveaux aiguillages et des systèmes de signalisation.

Au final, cet axe ne devrait être emprunté que par des trains régionaux. De quoi placer Trèves à 50 minutes de la capitale luxembourgeoise. Interrogé par le Luxemburger Wort, Wolfram Leibe, maire de Trèves, espère qu'à l'avenir les rotations entre les deux villes s'intensifieront. A ses yeux, une connexion toutes les 30 minutes (contre chaque heure actuellement) constituerait un bon cadencement «avec des aménagements aux horaires de pointe».

