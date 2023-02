Depuis la pandémie liée au covid-19, plus d'un salarié a pris conscience qu'il n'avait qu'une vie. Depuis, la notion du bien-être au travail s'est imposée comme un véritable leitmotiv avec lequel les entreprises doivent désormais composer.

«Travailler de 9h à 22h, c'est inhumain!»

«Ah les jeunes! Aujourd'hui, ils veulent un gros salaire mais sans travailler! Faut pas compter sur eux pour nous payer nos retraites...» Maintes fois entendue, cette antienne symbolise l'incompréhension entre deux générations. Les prétentions de la petite dernière, la «Z», serait proportionnelle à la taille du poil qu'elle aurait dans la main. Rasoir ce discours? Et comment! D'ailleurs, ce serait peut-être oublier que les prétentions de cette génération smartphone s'inscrivent dans la droite lignée de celle de Téléphone - la «Y» - et de son fameux «Argent, trop cher (...) la vie n'a pas de prix». Et si, au fond, l'âge ne faisait rien à l'affaire?

Le salaire, un critère secondaire face à la qualité de vie Bouleversée par la pandémie, la vision du travail des salariés luxembourgeois a été disséquée dans une étude menée par JLL Luxembourg, la première du genre.

Pour répondre - entre autres - à cette question, le département «Recherche et prospective» de la société américaine JLL (Jones Lang LaSalle), spécialisée dans l'immobilier de bureau, a réalisé en juin 2022 une grande étude. Au total, 4.317 employés d'entreprises à travers dix pays (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Chine, Inde, Japon, Singapour, Australie) auxquels s'ajoutent la Belgique (242) et le Luxembourg (60) ont été sondés. Dans ce rapport, en anglais, le terme «wellbeing» revient à onze reprises. Résultats, le salarié du Belux privilégie dans l'ordre:

Une entreprise qui soutient sa santé et son bien-être (71%)

Sa qualité de vie (63%)



Un salaire confortable (49%)

Une entreprise qui veille à son bien-être et à sa santé mentale (47%)

Le sens donné à son travail (31%)

Omniprésente depuis plusieurs années, le «bien-être» est au coeur des préoccupations des salariés. Mais qu'entend-on par «bien-être»? La question se pose d'autant qu'à la lecture du sondage cette notion semble comme dissociée de celle du «sens».

Ces notions de bien-être et d'épanouissement relèvent de la responsabilité de l'employeur Emna Rekik (directrice du département conseil aux occupants et grands comptes chez JLL)

Pour Emna Rekik, directrice du département conseil aux occupants et grands comptes chez JLL, ces données ne sont pas contradictoires: «Les gens sont en quête d'une meilleure vie et ont pris conscience que le travail ne représente pas tout. Ils veulent aussi jouir de temps pour eux, leur famille, leurs amis et leurs loisirs. Et tout cela ne peut se faire sans le soutien de l'employeur...»



Qu'en est-il de l'épanouissement professionnel à l'ère d'un désenchantement quasi généralisé? «Les mentalités ont évolué au point que ces notions de bien-être et d'épanouissement relèvent de la responsabilité de l'employeur, explique Emna Rikik. C'est-à-dire que c'est à l'entreprise de tout mettre en oeuvre pour que ses employés aient envie de venir travailler, soient motivés et engagés. On attend des chefs d'entreprise, des managers d'être beaucoup plus humains. Cela passe par la reconnaissance du travail effectué, par l'écoute, mais aussi par cette flexibilité (horaires mobiles, travail hybride, droit à la déconnection) qu'ils désirent tant.»

«Un gap générationnel trop important...»

Ces facteurs, Pierre* (25 ans), jeune avocat, les a enfin trouvés depuis son arrivée en novembre 2022 dans son nouveau cabinet. «Ce qui est appréciable, c'est qu'ils m'ont promis, et dans les faits ils le font, des charges de travail quand même moindres que dans d'autres gros cabinets, connus pour être des machines de guerre, où des amis à moi travaillent très régulièrement de 9h à 22h ou 23h. Même si un avocat reste au service de son client, et qu'il peut y avoir parfois des urgences, personnellement, je trouve ça assez inhumain!»

Il garde un souvenir pour le moins amer de sa précédente et première expérience professionnelle. «J'étais dans un petit cabinet belgo-luxembourgeois aux côtés de trois associés expérimentés et quinquagénaires. Il y avait peut-être un gap générationnel trop important...»

Caricature, foudre et pyramide

Dans son discours, ni prétention, insolence ou remise en cause d'une hiérarchie à laquelle il semble d'ailleurs attaché. «Chez les avocats, vous ne verrez jamais un jeune donner des leçons à un supérieur hiérarchique ou plus expérimenté. Et, quelque part, c'est normal, c'est une question d'éducation et puis, surtout, il a tout à nous apprendre...»

Dans son ancien cabinet, cette éducation l'a poussé à faire le dos rond et attendre que la tempête passe. «J'avais tendance à m'écraser pour ne pas causer de problème quitte à subir les foudres et les colères gratuites de mes supérieurs. Mais c'était la vieille, vieille école et, honnêtement, c'en était presque caricatural: ça roulait des mécaniques, ça exhibait des titres et, au final, c'était marche ou crève!»



Entre les apéros, les soirées karaoké et autres activités organisées en dehors du travail, ça ressemble un peu à une vie étudiante Pierre (avocat)

Après cette expérience, Pierre se met en quête d'un nouveau point de chute. Sans exigence spécifique, il nourrit deux souhaits: «Une équipe plus jeune, plus proche de mon âge et, c'est paradoxal, une hiérarchie plus pyramidale avec la présence d'un senior capable de m'encadrer.» Histoire d'éviter «un associé souvent plus vieux qui n'a pas les codes actuels pour former quelqu'un de ma génération».

500 euros de matériel pour chez soi

Qu'en est-il pour ce résident luxembourgeois de la question de la flexibilité et, notamment, du télétravail? «Là où j'étais avant, il n'y en avait pas et on m'a même fait comprendre que cela ne servait à rien... Désormais, j'ai deux jours par semaine. Un autre cabinet de la place m'avait dit qu'il allouait un budget de 500 euros à chaque collaborateur afin qu'il puisse s'acheter le matériel nécessaire (bureau, deuxième écran, etc) pour lui permettre de travailler depuis chez lui dans de bonnes conditions...»

De nos jours, au vu de l'importante amplitude horaire effectuée par leurs employés, certaines entreprises s'évertuent à mettre l'ambiance. Et pas uniquement de travail. Cela se traduit par la présence de salle de sport ou d'after work régulièrement organisés. «C'est vrai qu'entre les apéros, les soirées karaoké et autres activités organisées en dehors du travail, ça ressemble un peu à une vie étudiante. Et ça, c'est un énorme plus car ça rend le travail beaucoup plus agréable.»

Au point de voir l'entreprise devenir sa propre communauté? «Il y a de cela oui. D'ailleurs, dans certaines, ils font un apéro toutes les semaines... Soit organisé par l'entreprise ou par les gars. Ça resserre fortement les liens et on arrive à la frontière entre travail et amitié.»



Je suis passé de 2.900 euros net à 1.500 mais je ne regrette rien (...) Avec 1.500-1.600 euros, dans les Vosges, tu n'es pas si mal... Vincent Guyot (Frontalier de retour en France)

Il n'est pas indispensable d'être de la «génération Z» pour prétendre à une autre vie. La frontière, Vincent Guyot l'a franchie à deux reprises. La première fois, en 2014. Animateur depuis 2001 au sein de Radio Canal Myrtille, basée à Thiaville-sur-Meurthe, il cède aux sirènes du Grand-Duché pour une radio en devenir, quitte ses Vosges natales et s'installe à Thionville.

Mais voilà, les mauvaises ondes font que le projet tombe à l'eau. Il rebondit au sein de Regie.lu. Les trois premières années en tant que commercial, les deux suivantes comme rédacteur et responsable d'Imail News.

Animateur et gestionnaire de formation, il décide à l'été 2019 de faire le chemin en sens inverse. «Pourtant, ça se passait très bien, mais je voulais privilégier mon bien-être», confie Vincent qui avait trouvé un axe lui permettant de rallier Thionville à Luxembourg en «55 minutes». Presque un raccourci... «En plus, dit-il, j'avais de bons collègues, l'ambiance était sympa et j'ai beaucoup appris en travaillant sur Imail News, mais j'avais toujours ce sentiment de ne pas être à ma place...»

Depuis Thionville, il garde, dit-il, «une oreille sur RCM» qui ne cesse de «péricliter de plus en plus». Très vite, le retour semble inéluctable et ce d'autant que sa compagne a le mal du pays. «Sa famille lui manquait aussi alors on a décidé de faire marche arrière...»

Courage, famille et territoire

Les conséquences financières de ce choix sont loin d'être négligeables. «Je suis passé de 2.900 euros net à 1.500 mais je ne regrette rien», confie Vincent Guyot pour qui ce retour comporte d'autres richesses: «Je gère mon temps comme je veux, je ne dépends de personne et j'ai la possibilité de gérer la vie de famille. Tout ça compense largement la perte de salaire. Et puis, dans les Vosges, avec 1.500-1.600 euros, tu n'es pas si mal...»

Quatre ans plus tard, interrogé sur la part de courage qu'il lui fallut pour sauter le pas, Vincent Guyot s'en amuse: «Du courage et un peu d'inconscience... Quitter une situation luxembourgeoise qui fait rêver plein de monde pour retrouver son petit village et aider sa radio à se développer... Mais c'est comme ça, ici je me sens chez moi. C'est mon territoire. Ce sont les élus locaux que je connais ou que j'apprends à connaître car certains ont changé. Mais, tous les jours, quand je vais au boulot, je me dis que c'est ici ma place. Que je dois être là. Je n'avais pas ce sentiment-là au Luxembourg et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Je ne ferai pas demi-tour, même pour 5.000 balles...» Et si c'était ça, au fond, le véritable bien-être?

*Le témoin préfère garder l'anonymat

