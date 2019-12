Seulement un quart des trains habituellement en service sont assurés ce mardi en Lorraine. Cela ne risque pas de s'arranger puisqu'une nouvelle mobilisation générale est annoncée jeudi.

Grande Région 2 min.

Transports perturbés et nouvelles manifestations en vue

Seulement un quart des trains habituellement en service sont assurés ce mardi en Lorraine. Cela ne risque pas de s'arranger puisqu'une nouvelle mobilisation générale est annoncée jeudi.

(DH) - Seulement un quart des trains habituellement en service sont assurés ce mardi en Lorraine. Au sixième jour de la grève contre la réforme des retraites en France, la région fait presque figure de privilégiée au regard de l'état du trafic dans l'Hexagone. Mais rallier le Grand-Duché relevait du tour de force en raison des nombreux bouchons.

Et la situation ne risque pas de s'arranger dans les prochains jours puisqu'une nouvelle épreuve de force est prévue jeudi pour tenter de faire plier le gouvernement. L'enjeu pour les opposants est d'amener le gouvernement à renoncer à mettre en place un «système universel» par points censé remplacer les 42 régimes existants et être «plus juste». Eux redoutent une «précarisation» des pensionnés.

Pour Frédéric Sève de la CFDT, seul syndicat favorable à un régime universel, «l'essentiel va se jouer mercredi» avec les annonces d'Edouard Philippe, auxquelles «tout le monde est suspendu». Le Premier ministre s'exprimera à la mi-journée puis au 20 heures de TF1.

Service minimum en Lorraine

Pour ce qui est de la circulation des TER, sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg, 50 trains sur les 189 habituellement en service sont assurés ce mardi. Par ailleurs, seule la ligne Longwy-Luxembourg, avec 30 trains en service, fonctionne normalement.

Une centaine de cars ont été commandés pour assurer la desserte de certaines lignes régionales.

La grève française sur de bons rails Pour le sixième jour consécutif, ce mardi, très peu de trains circuleront entre la France et le Luxembourg. Maigre consolation : les usagers du rail possédant un abonnement peuvent se reporter -gratuitement- vers les bus RGTR.

En ce qui concerne, la circulation des TGV, un unique aller-retour au départ de Metz était prévu (départ de Paris à 18h40) alors qu'au départ de Nancy celui de 16h41 est maintenu.

Les usagers peuvent retrouver toutes les précisions sur les horaires des TER sur le site de la SNCF Grand Est et pour toutes les lignes via l'application mobile Assistant SNCF, sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).

Les enseignants poursuivent aussi le mouvement

Dans les airs, Air France a annulé 25% des vols intérieurs et 10% des moyens-courriers d'Air France, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) ayant demandé aux compagnies de réduire leur programme de vol.

La situation ne devrait pas s'arranger puisque la poursuite de la grève a été votée au moins jusqu'à mercredi, parfois jusqu'à vendredi pour certains syndicats comme l'Unsa RATP.

Environ 12,5% des enseignants du premier degré devraient aussi être en grève ce mardi. Jeudi dernier, ils étaient 51% de grévistes dans le primaire et 42% dans le secondaire, selon le ministère concerné (autour de 70% selon les syndicats), des taux records depuis 2003.