Ce mardi 17 octobre, une grève interprofessionnelle d'envergure nationale est annoncée en France. Sur la ligne TER Metz-Luxembourg, il y aura un tiers de trains en moins. Ce lundi, un mouvement social est aussi prévu sur le réseau Le Met', à Metz.

Grande Région 3 min.

Grèves

Transports en commun: début de semaine compliqué en Moselle

Pascal MITTELBERGER Ce mardi 17 octobre, une grève interprofessionnelle d'envergure nationale est annoncée en France. Sur la ligne TER Metz-Luxembourg, il y aura un tiers de trains en moins. Ce lundi, un mouvement social est aussi prévu sur le réseau Le Met', à Metz.

Des centaines de voyageurs, et notamment des travailleurs frontaliers, ont connu une entame de week-end qui a tourné au cauchemar. Vendredi après-midi, et jusqu'en soirée, le trafic ferroviaire a été très fortement perturbé entre Luxembourg et Thionville, en raison d'un incident technique au niveau de Bettembourg.

Un climat social étouffant en France Raffineries bloquées, stations-essence à sec, vote du budget mouvementé, marche contre la vie chère dimanche, appel à une grève nationale mardi... La situation sociale ne cesse de se tendre en France.

Cauchemar également, toujours vendredi soir, pour les 750 occupants d'un TGV Paris-Luxembourg tombé en panne tout près de la gare de Metz. Les voyageurs ont dû patienter deux heures à bord avant de pouvoir rejoindre, tant bien que mal, le quai messin.

On espère que tout ce monde a profité du week-end pour recharger les batteries, car la semaine qui démarre aura également son lot de perturbations.

Le réseau Le Met' touché ce lundi

Cela commence dès ce lundi 17 octobre pour les usagers du réseau de transports en commune de la métropole messine, Le Met'. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT et Sud, qui réclament des augmentations de salaires, mais interpellent aussi sur les problèmes de recrutement et les conditions de travail.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

La circulation sera perturbée sur les lignes Mettis A et B, Lianes L1 à L5 et Citeis C11, C13 et C15. «Les bus de ces lignes circuleront en horaires de niveau 1, correspondant à 75% de services assurés», indique Le Met' sur son site Internet, précisant que les navettes N81 et N83 City ne circuleront pas du tout.

Mais le gros morceau de la semaine sera le mouvement social interprofessionnel, d'envergure nationale. Les premières perturbations sont attendues dès ce lundi 20h. Bonne nouvelle pour les usagers du TER du sillon lorrain, aucun train n'est concerné ce lundi soir, selon les informations communiquées par la SNCF Grand Est ce dimanche.

De nombreux TER en moins entre Metz et Luxembourg mardi

Par contre, ce mardi 18 octobre, jour de grève nationale, il y aura, en moyenne, 30% de trains en moins sur les rails entre Metz et Luxembourg aux heures de pointe. Toujours d'après la SNCF Grand Est, pour la pointe du matin, les trains de 6h03, 6h33, 7h03, 7h16, 7h33, 8h33 et 8h57 seront au départ de Metz vers Luxembourg. Les trains de 7h46 et 8h03 sont notamment annulés.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En journée, il y aura en moyenne un train par heure, avec changement à Bettembourg en raison des travaux qui se poursuivent sur le réseau côté luxembourgeois.

Enfin, pour la pointe du soir, le trafic sera également réduit d'environ un tiers. Sont annoncés au départ de Luxembourg vers Metz les trains de : 17h16, 17h39, 17h58, 18h09, 19h09, 19h16, 19h39 et 20h09. Les trains de 18h16, 18h39 et 18h58 sont notamment annulés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.