Les usagers du rail, entre Moselle et Luxembourg, vont devoir encore prendre des bus de substitution. Les pluies de samedi dernier ont engendré des dégâts plus importants qu'envisagés au triage de Bettembourg.

Aucun train entre Bettembourg et la France avant mercredi

(pj) Nettoyage, séchage : voilà le menu des prochaines heures pour les équipes des CFL chargées de remettre en état un poste à relais du triage de Bettembourg. Le local a été inondé, samedi après-midi, par des pluies abondantes et depuis ce problème rend inopérant toutes les liaisons ferrées à destination ou en provenance du sillon lorrain. Et le retour n'est plus prévu mardi, mais au mieux mercredi le 28 juillet, informent ce lundi matin les Chemins de fer luxembourgeois.

Le virus retarde la livraison des futures locomotives Les CFL ne pourront pas mettre en circulation les automotrices commandées auprès d'Alstom avant février 2023. L'épidémie est venue perturber le planning de fabrication du constructeur, basé en Espagne.

Le temps de cette remise en état, les CFL continueront à mettre à disposition un service de substitution par bus à leurs clients de la ligne 90. Des allers-retours qui circuleront de manière directe entre Luxembourg et Thionville.

Sachant qu'il est également recommandé aux usagers habituels de se reporter vers les lignes RGTR ''habituelles" (300 et 301) ou d'emprunter les navettes partant depuis la gare de Volmerange-les-Mines. Les horaires étant disponibles sur le site des CFL ou l'application.

Même cause, même effet

Pour les CFL, ce même incident s'était déjà produit voilà quatre ans. Et la société nationale avait alors «revu la localisation des installations de sécurité à Bettembourg». Celles-ci avaient déménagées à un étage supérieur. Seulement les câbles de ces installations sont toujours implantés le long des rails, au niveau du sol. De fait, reconnait la compagnie, «ils continuent à être particulièrement exposés face à des conditions météorologiques aussi défavorables et des pluies abondantes dans un laps de temps très court».

Résultat, face à des niveaux de précipitation tels que ceux enregistrés ces 14 et 24 juillet, l’eau cherche son chemin et «finit malheureusement dans le sous-sol du poste à relais qu’elle inonde». Il n'y a alors plus qu'une solution pour éviter des court-circuits et des dégâts encore plus importants : couper le courant et donc interrompre le trafic.

Investissements à venir

Les CFL asssurent que des mesures de protection supplémentaires vont être prises. Tout comme l’étanchéité du bâtiment sera améliorée bientôt, sans préciser le délai pour ces réalisations.

C'est le deuxième incident du genre qui intervient sur cette ligne transfrontalière en ce mois de juillet. La précédente interruption avait duré quatre jours et sa cause était déjà les inondations. A noter que le réseau luxembourgeois n'est pas le seul à être pénalisé par les fortes averses de ces derniers jours. Ainsi, en gare de Hagondange, suite à l'envahissement d'un tunnel par des eaux de ruissellement certains trains ont également dû être supprimés.

