C'est un projet pilote innovant qui va être lancé: les travailleurs frontaliers pourront voyager gratuitement entre le parking P+R à Roussy-le-Village qui se trouve à 5 km de la frontière franco-luxembourgeoise et le Luxembourg.

Grande Région 2 min.

Mobilité des frontaliers

Transport public gratuit entre le P+R à Roussy-le-Village et le Luxembourg

Simon Laurent MARTIN C'est un projet pilote innovant qui va être lancé: les travailleurs frontaliers pourront voyager gratuitement entre le parking P+R à Roussy-le-Village qui se trouve à 5 km de la frontière franco-luxembourgeoise et le Luxembourg.

Les axes routiers et autoroutiers du Luxembourg et au-delà des frontières sont de plus en plus saturés surtout aux heures de pointe dû au trafic individuel, ce qui mène à des contraintes considérables pour les travailleurs et pour l’environnement. Des actions concrètes sont absolument indispensables pour répondre aux besoins de la population ainsi que pour soulager cette situation de congestion. Il y a quelques jours, nous vous parlions notamment de ce projet de couloirs multimodaux sur toutes les autoroutes luxembourgeoises.

Plus de passages de bus au P+R de Metzange Les lignes 300 et 298 qui relient Thionville à Luxembourg vont changer mi-décembre. L'une dans son itinéraire, l'autre son cadencement.

Dans ce contexte, le 1er mars 2020, François Bausch (Déi Gréng), vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a introduit la gratuité de tous les transports publics au Grand-Duché de Luxembourg afin de motiver la population à recourir davantage aux moyens de transports en commun. Tandis que la gratuité est limitée au territoire national, les travailleurs frontaliers profitent également de la mesure grâce à une réduction des tarifs des billets et abonnements transfrontaliers depuis le 1er mars 2020.

Les P+R desservis par le réseau RGTR Le réseau national RGTR (Régime Général des Transports Routiers) dessert plusieurs P+R transfrontaliers, a rappelé le ministre François Bausch dans une réponse parlementaire adressée à la députée Chantal Gary (Déi Gréng). En Allemagne, le réseau dessert les parkings-relais d'Echternacherbrück, Perl, Sirzenich, Trier Messeplatz, Wincheringen, Nennig Zoll et Schweich. En Belgique, la gare d'Arlon et celle d'Athus, où le train est gratuit. En France, les P+R de Metzange, Ottange (demande introduite par la commune pour un P+R supplémentaire), Hettange-Grande, Longwy (extension à 700 places prévue et cofinancée par l'Etat luxembourgeois), Thionville Gare (extension prévue et cofinancée par l'Etat luxembourgeois) et Roussy-le-Village.

De plus, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, en collaboration avec la Communauté de communes de Cattenom et environs (CCCE) et son président, Michel Paquet, ont élaboré un projet pilote permettant aux travailleurs frontaliers de voyager gratuitement entre le parking P+R à Roussy-le-Village qui se trouve à 5 km de la frontière franco-luxembourgeoise et le Luxembourg.

Pour une durée de 6 mois

Le projet pilote de cette extension de la gratuité des transports publics luxembourgeois vers le P+R limitrophe de Roussy-le-Village débutera le 31 janvier 2022 et est prévu pour une durée de 6 mois afin d’évaluer l’utilité et les conséquences réelles de cette mesure sur l’utilisation des transports publics et notamment de la ligne de bus 323 du réseau de bus RGTR. Cette ligne relie le Kirchberg à Roussy-le-Village via Frisange.

Pour toute question supplémentaire, les conseillers en mobilité du centre d’appel de «Mobiliteit.lu» sont à la disposition des voyageurs au numéro (+352) 2465 2465 du lundi au vendredi entre 7 et 19 heures ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 9 heures et 16 h 30.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.