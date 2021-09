A compter du 15 septembre, les CFL entament la quatrième phase de leurs travaux au sein de la gare et sur les connexions ferroviaires au nord du pays. Des chantiers qui devraient notamment parasiter les trajets entre le Grand-Duché et le royaume, au moins jusqu'au 12 décembre.

Trajets en train

Les liaisons Belgique-Luxembourg bientôt perturbées

Si les chantiers visant à démêler le goulot d'étranglement au nord de la capitale devraient s'achever le 15 septembre, la rentrée sera toutefois mouvementée sur le plan ferroviaire. Les CFL entameront en effet la phase IV de leurs travaux de 2021 ce même jour, perturbant ainsi le trafic ferroviaire notamment vers la Belgique. Et ce jusqu'au 12 décembre.

Les liaisons ferroviaires en pleine mutation Si le trafic a été partiellement rétabli depuis samedi à l'arrêt Pfaffenthal-Kirchberg, les liaisons vers le nord devraient être perturbées pendant encore plusieurs semaines. En cause: un vaste chantier visant à démêler le «goulot d'étranglement» de la capitale.

Dans leur vaste projet d'agrandissement de la gare de Luxembourg, les chemins de fer luxembourgeois ont notamment prévu d'installer «deux quais supplémentaires» et «quatre voies» additionnelles, rappellent-ils dans leur communiqué. Pour ce faire, les voies et les aiguillages du nord de la gare doivent «être entièrement revus», ce qui devrait impacter les trains reliant la capitale à Troisvierges et Gouvy (ligne 10), mais aussi à Trèves (ligne 30). Sur le plan national, les liaisons vers Diekirch, Contern et Oetrange seront également perturbées.

Les CFL prévoient de mettre les diverses périodes de suspension sur cette ligne pour «continuer à améliorer la connexion du nord du pays à l'offre du transport public». Autrement dit, l'interruption du trafic ferroviaire permettra à la compagnie de chemin de fer de mener à bien les travaux préparatoires du P+R Troisvierges. Evoqué depuis 2019, celui-ci doit accueillir «jusqu'à 389 véhicules» au printemps 2023, pour inciter les frontaliers à opter pour la mobilité douce. La construction d'un viaduc à Clervaux, la maintenance d'un pont à Maulusmühle et l'amélioration du réseau national de pistes cyclables seront également réalisées à cette occasion.

Avec la Nordstad comme horizon, en 2035 Le Luxembourg compte faire du territoire de Diekirch son troisième pôle de développement d'ici 14 ans. Mais avant même d'y rassembler activités économiques, services et (plus de) population, il convient d'en prévoir les dessertes.

A noter également que la ligne 50 entre Luxembourg-Ville et Arlon sera également inopérationnelle «durant un weekend du mois de septembre», indique le communiqué sans donner de date précise. L'objectif: poursuivre les travaux d'élargissement du pont Buchler «en toute sécurité», l'opération nécessitant d'intervenir au-dessus des voies.

Pour rappel, ces réaménagements ne représentent qu'une partie du gigantesque chantier entrepris par les CFL pour créer un corridor nord-sud efficient. Une nouvelle volée de travaux est également prévue fin 2021 sur les liaisons ferroviaires vers la France, puis à l'été 2022 à la gare d'Howald.

Vélo ou covoiturage Pour pallier les désagréments causés par ces travaux, les CFL prévoient la mise en place de bus de substitution sur les différentes lignes impactées, mais aussi le déploiement de navettes vélos gratuites sur le tronçon Ettelbruck-Troisvierges. La compagnie invite également les usagers à utiliser l'offre Flex, qui permet de réserver et partager une voiture pour quelques heures.

