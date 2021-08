Une liaison Thionville-Lyon sur les rails pour 2023

Originalité : c'est une société coopérative qui monte ce projet. D'ici deux ans, entre les rives de la Moselle et les bords du Rhône, le crochet par Paris ne s'imposera plus.

Train

Pas concurrent, complémentaire. Voilà comment Alexandra Debaisieux qualifie Railcoop par rapport à la SNCF. N'empêche, la jeune société coopérative a bien l'intention de montrer à l'opérateur historique du réseau ferré français que le rail peut se vivre autrement. Et la directrice générale déléguée de Railcoop d'expliquer : «Déjà, notre ambition n'est pas d'être en compétition sur des lignes existantes mais de proposer d'autres lignes au maillage actuel».

Ainsi, la coopérative ambitionne-t-elle d'ouvrir, en 2022, une liaison Bordeaux-Lyon. Devraient suivre en 2023 un Toulouse-Rennes inédit à l'Ouest de l'Hexagone, et un aller-retour Thionville-Lyon côté Est. Les dossiers pour obtenir l'indispensable licence pour faire rouler des trains sur ces axes ont été déposés cet été, et le certificat de sécurité devrait être accordé d'ici cet automne.

Ainsi, d'ici deux ans, rejoindre la capitale du Nord-mosellan à celle des Gaules sera-t-il possible sans passer par Paris. Les passagers n'auront plus à descendre à Paris-Est pour rejoindre la gare Montparmasse pour mettre cap au Sud. «Notre projet est de réhabiliter des liaisons directes, sans rupture pour l'usager.» De belles ''lignes droites'' sur la carte qui ne se traduiront pas forcément par un gain de temps.

En effet, dans l'ADN de Railcoop, l'intérêt des nouvelles liaisons est aussi de rattacher aux liaisons ferroviaires des villes moyennes mises à l'écart des grandes destinations. Ainsi, entre Thionville et Lyon, les wagons devraient-ils faire halte à Metz, Nancy, Toul, Neufchâteau, Dijon, Beaune, Châlon-sur-Saône, Macon avant de stopper à Lyon Part-Dieu.

«Pour l'heure, la vitesse pure n'est pas recherchée. Déjà parce que nous ne disposerons pas des locomotives adéquates», indique Alexandra Debaisieux qui sait que les premiers convois seront tractés par des X72500, «d'anciens TER rachetés d'occasion». A défaut de jouer la montre, la coopérative entend par contre concurrencer la route.

La bataille visera ainsi la clientèle habituée à circuler en voiture individuelle, en bus ou en covoiturage. Déjà du point de vue de l'agrément de voyage proposé à bord, mais aussi question tarif. Un point essentiel pour les sociétaires : il faut que le rail ait un attrait financier pour qui monte à bord. «Pour notre première liaison, Lyon-Bordeaux, nous sommes donc paris sur un tarif de 5 cents du kilomètre et un forfait fixe de 15 euros.» Le modèle économique semble viable à ce niveau de prix, estime la société qui s'appuie sur un capital social de 3 millions d'euros désormais.

Mais au fait, pourquoi avoir retenu Thionville? Comme pour ses autres futures lignes, la société s'est basée sur une montagne d'études. «Il a fallu croiser plusieurs données comme les flux aériens existants, la croissance attendue de la population et les prévisions des demandes de mobilité.» Et c'est en secouant tout cela que l'idée est venue de connecter la sous-préfecture de la Moselle à la préfecture du Rhône.

Avis à qui veut prendre le train coopératif en marche, il reste de la place pour de nouveaux sociétaires. Ils sont déjà 9.000, aussi bien particuliers qu'entreprises ou collectivités à avoir adhéré.

A quand l'arrêt en gare de Luxembourg?

«Pas tout de suite, mais l'on y pense!», reconnait-on chez Railcoop quand il est question d'un possible prolongement de la ligne Lyon-Thionville vers le Grand-Duché. Que Luxembourg soit ainsi relié directement à Lyon pourrait notamment attirer une clientèle d'affaires ou de tourisme (compris intéressée par une halte en Bourgogne). Mais le projet nécessiterait des mises aux normes européennes pour circuler sur les deux réseaux nationaux voisins qui demandent réflexion.

Toutefois, à la coopérative, un homme connait bien l'intérêt de pareille liaison. En effet, c'est un ancien de CFL cargo qui occupe le poste de directeur de la sécurité ferroviaire. Un certain Jérémy Auguy qui connait bien le pays et ses goûts pour les voyages en train.