Dès ce vendredi, les Français du Luxembourg ont la possibilité de choisir en ligne le député qui représentera le Benelux pour ces cinq prochaines années. Mode d’emploi.

Grande Région 3 min.

Elections législatives françaises

Tout savoir sur le vote par Internet

Anne-Sophie DE NANTEUIL Dès ce vendredi, les Français du Luxembourg ont la possibilité de choisir en ligne le député qui représentera le Benelux pour ces cinq prochaines années. Mode d’emploi.

Plus besoin de se déplacer. Dès ce vendredi et jusqu'à mercredi, les Français du Luxembourg inscrits sur les listes électorales ont la possibilité de voter en un clic. Au total, quelque 28.000 résidents peuvent choisir, directement de chez eux, le député qui les représentera via un smartphone, un ordinateur ou une tablette.

Qui peut voter par Internet ?

Le vote en ligne est ouvert à toute personne résidant hors de France pour les élections législatives de juin.

En outre, celui-ci est possible pour tout électeur inscrit sur les listes électorales du consulat du Luxembourg. Le numéro de téléphone et l'adresse e-mail doivent néanmoins avoir été dûment complétés et être à jour.

«Mon engagement est européen et écologique» Pieyre-Alexandre Anglade, élu député du Benelux en 2017, explique les projets qu'il souhaite défendre en cas de réélection.

Il est possible de vérifier à tout moment ses coordonnées sur le site service-public.fr. Si les informations renseignées ne sont pas correctes, il est toutefois désormais trop tard pour les modifier et profiter du vote en ligne.



Quand voter en ligne ?

Sur internet, le vote sera ouvert durant cinq jours consécutifs. A savoir, du vendredi 27 mai à midi et jusqu'au mercredi 1er juin, 12h. Quant au second tour, il se déroulera du 10 au 15 juin durant les mêmes horaires.

Pourquoi un agenda avancé ? S'il est possible de voter en ligne dès ce vendredi, les résidents qui préfèrent se rendre aux urnes ne pourront le faire que les dimanches 5 et 19 juin. La raison est simple : les électeurs internautes devront être décomptés afin d'éviter qu'ils ne votent plusieurs fois.

Comment voter par Internet ?

Le vote en ligne peut se faire depuis n'importe quel dispositif possédant une connexion Internet, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Le portail de vote est accessible via le site France Diplomatie. Les électeurs concernés ont également reçu le lien par e-mail quelques jours avant l'ouverture du scrutin.

«Je propose un mandat de proximité et d'écoute» Les électeurs français du Benelux peuvent voter à partir du 27 mai sur Internet pour leur député dans le cadre des élections législatives. La candidate LR Geneviève Machicote nous présente son projet et ses priorités.

Pour voter, les résidents doivent néanmoins disposer de leur identifiant et mot de passe. Ceux-ci ont été respectivement envoyés par email et par SMS quelques jours avant.

Une fois le vote effectué, un nouvel e-mail est envoyé avec un code de validation. Celui-ci est utile afin de confirmer le choix du candidat.



Comment recevoir son identifiant ?

La réception de l'identifiant et du mot de passe est automatique. A condition, toutefois, que les coordonnées renseignées auprès de l'ambassade soient à jour.

Si aucun message n'a été reçu, il est néanmoins possible de faire une nouvelle demande d'identifiant directement en ligne. Le mot de passe peut également être réinitialisé. Toutefois, pour des raisons de sécurité, il n'est possible d'effectuer qu'une seule de ces démarches.

Les candidats pour représenter le Benelux 1. Mme CUIGNET Emmanuelle (RN)

2. Mme MACHICOTE Geneviève (LR)

3. M. THEVENOT Valentin (Parti animaliste)

4. Mme CRONEL Gaëlle (Parti Pirate)

5. Mme GONDARD Cécilia (NUPES)

6. M. DEVERCHERE Cédric (Volt)

7. Mme COUTARD Catherine (Gauche Républicaine)

8. Mme MABASI Marie-Josée (Les écologistes avec la majorité présidentielle)

9. Mme GIRARD Anne-Catherine (Reconquête)

10. M. ANGLADE Pieyre-Alexandre (actuel député du Benelux, Ensemble! Majorité présidentielle)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.