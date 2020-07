La préfecture a placé vendredi le département de la Moselle en niveau d'alerte à la sécheresse, déclenchant des mesures de restriction des usages de l'eau. Depuis quelques jours, la Meurthe-et-Moselle avait déjà pris cette mesure.

Tout le Nord lorrain en alerte sécheresse

La préfecture a placé vendredi le département de la Moselle en niveau d'alerte à la sécheresse, déclenchant des mesures de restriction des usages de l'eau. Depuis quelques jours, la Meurthe-et-Moselle avait déjà pris cette mesure.

(AFP) - «Les conditions estivales observées depuis plusieurs semaines, associées à un déficit pluviométrique depuis le printemps, ont entraîné une baisse générale des débits de tous les cours d'eau sur l'ensemble du département de la Moselle», prévient la préfecture sur son site internet. A compter de ce vendredi il est donc interdit, entre autres, d'arroser les potagers, pelouses et espaces verts publics ou privés entre 11h et 18h, de remplir les piscines privées et de laver son véhicule hors des stations professionnelles équipées d'un dispositif de recyclage de l'eau.

L'irrigation agricole est également proscrite aux mêmes heures et les agriculteurs doivent observer deux jours par semaine sans prélèvement ou réduire de 15 à 30% les volumes d'eau prélevés par semaine. La semaine passée, la Meurthe-et-Moselle voisine avait elle aussi pris un arrêté préfectoral prévoyant des «limitations provisoires d'usage de l'eau» dans deux zones du département placées en «situation d'alerte sécheresse».

Quelqu'un a demandé de la pluie? Oui! Les nappes souterraines sont juste dans la normale saisonnière, les agriculteurs craignent une sécheresse, aussi les trois jours d'averses annoncés vont-ils rassurer certains habitants.

Début juillet, Météo-France avait indiqué que, sur les trois derniers mois, les sols s'étaient «nettement asséchés sur une large moitié nord et est du pays». Les sols étaient alors qualifiés d'«extrêmement secs» de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France et jusqu'au Grand Est. En 2019, la France avait connu un épisode de sécheresse exceptionnel, avec 88 départements en alerte ou soumis à des restrictions. Pour 2020, Météo-France anticipe un été encore plus chaud et plus sec que la normale.

