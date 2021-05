La ministre de la Santé assure que «la Belgique est dans le top 4 européen » concernant le plan de vaccination. Christie Morreale fonde son optimisme sur les promesses de livraison en forte hausse dans les semaines à venir.

Tous les Wallons vaccinés pour juillet

(pj) «On va passer de 130.000 doses à 230.000 cette semaine. Et on va doubler ce chiffre au mois de juin.» C'est peu dire que Christie Morreale voit d'un bon oeil la montée en puissance des livraisons de vaccins anti-covid en Wallonie. Et la vice-présidente du gouvernement wallon ne s'est pas privée de le dire, ce lundi. Et avec ce «gros coup d’accélérateur», la ministre de la Santé compte bien mettre en action 155 lignes de vaccination sur le territoire frontalier.

Et pour que toute la campagne d'immunisation face au covid aille plus vite encore, Christie Morreale a encouragé les équipes de passer à la vitesse supérieure, pour ne plus seulement procéder à 20 injections par heure mais 25. Des horaires d'ouverture passant à 15 heures par jour.

La politique socialiste a aussi invité la population à adopter des gestes qui puissent permettre cette accélération de la cadence : «Il faut éviter de venir avec une chemise et un veston, on va le préciser dans la documentation. C’est une demande des centres d’aller un peu plus vite».

Un tiers de vaccinés

D'ici deux semaines, la ministre espère que la campagne de vaccination pourra aussi débuter pour les tranches d'âge inférieures à 65 ans. Sachant qu'à ce jour, un tiers des Wallons auraient déjà reçu au moins une dose de vaccin. Mais l'annonce de ce début de semaine est des plus optimistes : si les livraisons annoncées sont bel et bien assurées, il se pourrait qu'en juillet déjà tous les Wallons aient pu recevoir l'injection anti-covid.









