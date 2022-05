L'ex-international de foot, Tony Vairelles, a été condamné lundi à 5 ans de prison dont 2 avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy pour des violences avec arme commises il y a dix ans.

Violences avec arme

Tony Vairelles condamné à cinq ans de prison ferme

(AFP) - L'ancien attaquant de l'équipe de France de football, Tony Vairelles, a été condamné lundi à 5 ans de prison dont 2 avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy pour des violences avec arme commises dix ans plus tôt à la sortie d'une boîte de nuit.

Affaire Vairelles: deux vigiles mis en examen pour violences Deux des quatre vigiles qui accusent l'ex-footballeur Tony Vairelles et trois de ses frères d'être les auteurs d'une fusillade dans laquelle ils ont été blessés, ont été mis en examen pour violences en réunion et violences avec armes, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Ses trois frères ont également été condamnés à des peines de prison ferme: 5 ans dont 2 avec sursis aussi pour Fabrice Vairelles et 3 ans dont deux avec sursis pour Jimmy et Giovan. Ils étaient jugés pour avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) en 2011.

Fabrice, Jimmy, Giovan et Tony Vairelles répondaient de «violences en réunion, avec préméditation et avec arme», et encouraient jusqu'à dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.

Quatre juges d'instruction en dix ans

Les trois vigiles ont quant à eux été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis: trois mois pour l'un et quatre mois pour les deux autres. Ils étaient poursuivis pour violences en réunion avec armes, en l'occurrence «une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque».

Les conseils des Vairelles avaient aussi plaidé la nullité de la procédure, arguant de la lenteur de l'enquête qui a vu se succéder quatre juges d'instruction en dix ans, une demande rejetée par le tribunal.

Tony Vairelles mis en examen pour tentative d'assassinat L'ancien footballeur international et ex-joueur du F91 Dudelange Tony Vairelles et trois de ses frères ont été mis en examen mardi soir pour tentative d'assassinat et placés en détention provisoire, après une fusillade à la sortie d'une discothèque de la banlieue de Nancy dans la nuit de samedi à dimanche.

Lors du procès, le procureur de la République, François Pérain, avait requis trois ans de prison ferme à l'encontre de Tony Vairelles, trois ans aussi contre son frère Fabrice et 6 mois ferme pour Giovan et Jimmy.

Le parquet avait aussi requis quatre mois avec sursis pour l'un des vigiles, et la relaxe pour les deux autres, reconnaissant la légitime défense.

Tony Vairelles, aujourd'hui âgé de 49 ans, a été sélectionné à huit reprises en équipe de France, de 1998 à 2000 (1 but). Attaquant haut en couleur à la célèbre «coupe mulet», il a notamment porté les couleurs de Lens, Lyon, Bordeaux, Bastia et Gueugnon.