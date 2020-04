A l'image des centres de soins avancés du Luxembourg, la ville de Moselle a ouvert, ce jeudi, un accueil de consultation «Fièvre et toux». Un gymnase aménagé accueille les habitants présentant les symptômes du covid-19.

Thionville se dote d'un centre Covid

L'hôpital Bel-Air, des cliniques privées, des cabinets de consultations médicales à foison : Thionville semblait paré à tout problème en lien avec les questions de santé. Pourtant, la Ville et la Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville ont souhaité la mise en place d’un nouveau dispositif. Pandémie de covid-19 oblige. Aussi, depuis ce matin, un Centre Covid vient-il d'ouvrir ses portes, au gymnase Jean-Burger au centre même de la deuxième ville de Moselle.

Le projet était en gestation depuis trois semaines. Et aujourd'hui, la mairie de Thionville assure que son fonctionnement peut reposer sur 30 médecins, 30 professionnels paramédicaux et des bénévoles de la réserve citoyenne notamment. L'installation, ouverte de 9h à 16h chaque jour, s'adresse avant tout à la prise en charge gratuite de patients présentant les symptômes (fièvre, toux, perte de goût, etc) en lien avec l'épidémie d'infection pulmonaire actuelle.

Pas seulement pour les Thionvillois Ce nouveau dispositif de diagnostic n'est pas seulement ouvert aux habitants de Thionville. La structure est ouverte à l'ensemble des citoyens des Communautés d'agglomération Portes de France-Thionville (13 communes) et du Val de Fensch (10).

Un des objectifs des initiateurs de cette opération est de permettre aux cabinets médicaux libéraux de retrouver leurs patients habituels, «ceux qui n'osaient plus venir en consultation pour le suivi de leur maladie chronique ou d'autres soins, indique le maire de Thionville, Pierre Cuny. Il s'agit ici d'une question de santé publique et d'accès aux soins pour chacun.»

Après la gestion de la crise aiguë du pic sanitaire, le centre devrait servir aux mesures éventuelles de dépistage systématique du virus qui pourrait accompagner le déconfinement. Mais le centre Covid est accessible librement ou sur prescription médicale. Systématiquement, sont présents deux médecins, deux paramédicaux et deux membres de la réserve communale.

