Dès vendredi, le théâtre de la deuxième ville de Moselle va se muer en centre de vaccination. Le site assurera les injections pour les plus de 75 ans d'abord, avant de servir de point de dépistage covid.

Thionville prête à vacciner en masse

«Dans un premier temps, ce sera du Pfizer!» Voilà la nouvelle tête d'affiche du théâtre municipal de Thionville pour les semaines (mois?) à venir : vaccin, vaccin, vaccin! Et l'ouverture de la salle de spectacle en centre de vaccination est loin d'être un fait anodin en Moselle, où l'épidémie covid reste à des seuils bien plus élevés que la moyenne nationale française. A partir de ce vendredi, 4.000 plages horaires seront ici ouvertes pour que les plus de 75 ans de la ville et des environs puissent accéder aux précieuses injections.

Pour Jean-Christophe Hamelin-Boyer, l'ouverture de ce centre provisoire et ses trois lignes de vaccination va «terriblement accélérer la diffusion vaccinale» sur le territoire nord-mosellan. D'ailleurs, pour le conseiller municipal à la Prévention sanitaire, les objectifs sont déjà fixés : «140 personnes vaccinées par jour la première semaine. Une capacité doublée la semaine d'après, et triplée ensuite».

Pour les deux prochains mois, plus aucun spectacle ne sera programmé dans la salle. A la place, le ballet des seniors, des 120 médecins, infirmières et autre personnel paramédical et des 40 agents municipaux et membres de la réserve citoyenne mobilisés pour la cause, six jours sur sept. Entre les sièges rouges, le parcours est déjà fléché, les postes d'accueil, d'entretien et d'injection installés, ne manque plus que les vaccins. «Grâce au récent coup de gueule des élus locaux face au ministre de la Santé et l'octroi des 30.000 doses supplémentaires pour la Moselle, nous devrions avoir de quoi tenir nos engagements», indique l'élu.

Le dépistage entre en scène Au théâtre de Thionville, dès le 14 mars, il sera également possible de bénéficier d'un dépistage covid antigénique (avec résultat dans le quart d'heure donc). Un service ouvert à toutes les générations, et qui fonctionnera un samedi sur deux grâce à la mobilisation des pharmaciens de la ville.

Pareille opération aura aussi ponctuellement lieu au Centre Bestien de Yutz (le 10 mars) et à Fontoy (date à définir).

Voilà en tout cas de quoi aussi soulager les médecins généralistes locaux qui ne disposent que d'un très petit nombre de doses (des flacons AstraZeneca qui, comme au Luxembourg, n'ont pas eu de recommandation pour la vaccination des aînés en France). Soulager aussi la clinique du Parc et l'hôpital Bel-Air qui assuraient seuls jusqu'à maintenant cette campagne vaccinale qui peinait à démarrer côté lorrain.

Dès mercredi, les réservations pour les + 75 ans de Thionville et son secteur pourront être prises via les canaux traditionnels. Doctolib en ligne ou téléphone (03 87 345 345).

Pour l'heure, 41.432 personnes en Moselle ont reçu au moins une dose de vaccins anti-covid, contre 30.985 au Grand-Duché, mais le département frontalier est deux fois plus peuplé...





