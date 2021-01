La Ville se dit prête à mettre son théâtre à disposition pour les injections anti-covid. Les communes de Yutz, Fontoy et Sierck-les-Bains sont elles aussi volontaires.

Thionville prête à armer un centre de vaccinations

(pj) Au printemps dernier, Thionville avait déjà transformé le gymnase Jean-Burger en centre de consultation covid. Cette fois, le maire Pierre Cuny a annoncé que la Ville était prête à mettre «dès la semaine prochaine» à disposition des autorités sanitaires un centre de vaccinations anticovid. Le lieu est vaste, central, facilement accessible par bus ou en transports en commun : les atouts ne manquent pas.

La grippe fait les frais du covid Restrictions de circulation et gestes barrières imposés pour limiter la propagation du coronavirus réduisent à néant la diffusion du virus respiratoire de la grippe. Ouf, enfin une bonne nouvelle.

Mais alors que Jean Castex et Olivier Véran sont attendus, ce jeudi, au Centre hospitalier régional de Metz-Mercy, aucune réponse n'a encore été donnée à l'élu local. Peut-être cette visite du Premier ministre et du ministre de la Santé français permettra-t-elle de lever le voile sur la stratégie vaccinale adoptée dans les jours à venir, et donc sur le sort de la proposition de la Ville de Thionville. A noter que la proposition tient prioritairement pour la vaccination des quelque 3.500 seniors de plus de 75 ans qui y résident, puis les Thionvillois de plus de 65 ans présentant une vulnérabilité.

Vaccinés, comptabilisés, protégés L'Agence régionale de santé pour le Grand Est annonce que 15.648 personnes ont déjà été vaccinées sur son territoire (pour 189.834 en France). Les compteurs au Luxembourg, hier, affichait un bilan depuis le 28 décembre de 1.943 injections anti-covid.

Selon ses estimations, Pierre Cuny (médecin par ailleurs) estime que près de 500 injections pourraient être pratiquées chaque jour dans le centre de vaccinations ouvert au théâtre municipal. Et déjà d'autres localisations pour procéder à l'injection Pfizer/BioNTech ou Moderna se sont fait connaitre : la salle Bestien à Yutz ou à Fontoy. L'Agence régionale de santé a aussi reçu une proposition de la Communauté de communes du Bouzonvillois-Trois Frontières annonçant la possibilité d'ouvrir un centre sur son territoire, à Sierck-les-Bains (juste devant Schengen).

