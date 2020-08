Jusqu'au 30 octobre 2020, quiconque passera à proximité d'un établissement scolaire de la deuxième ville de Moselle devra porter sa protection buccale. Sinon, une amende pourra être dressée.

Thionville impose le masque près des écoles

Jusqu'au 30 octobre 2020, quiconque passera à proximité d'un établissement scolaire de la deuxième ville de Moselle devra porter sa protection buccale. Sinon, une amende pourra être dressée.

Il l'avait déjà imposé sur ses marchés, dans les parcs (en cas d'animation) et sur le site de Rives en fête, début août, et voilà maintenant que Pierre Cuny souhaite voir le masque porté aux abords non seulement des écoles primaires et maternelles mais aussi des collèges et lycées de Thionville. Et le maire de la cité de quelque 40.000 habitants vient de signer, ce lundi, un arrêté municipal en ce sens. L'application de cette mesure prend effet à compter du 1er septembre, jour de rentrée en France.

L'arrêté précise que le dispositif restera valable jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais d'ores et déjà la mairie avertit que si, à cette date, l'épidémie de covid s'avère toujours virulente, une prolongation pourra être envisagée. Et le texte d'insister au passage sur la ''bonne façon'' dont la protection devra être portée : «en continu et couvrir les voies nasales et buccales en permanence».

Thionville avait déjà pris les devants sanitaires, cet été, en distribuant des masques à la population et en installant un centre de consultation covid dans un de ses gymnases. Le week-end dernier, la Ville, le Centre hospitalier Metz-Thionville et l'Agence régionale de santé (ARS) ont organisé deux journées de dépistage gratuites à l'intention des habitants. Tout comme les trois partenaires l'avaient fait fin juillet. A ces occasions, quinze cas positifs au covid-19 avaient été détectés sur les 1.791 tests pratiqués.

Il est à noter que le port du masque sera également obligatoire, mercredi 2 septembre à l'occasion de la braderie organisée à Thionville. Que ce soit pour les exposants ou les clients.

