A compter du 3 décembre, la capitale de Moselle-Nord lancera ses festivités de fin d'année. Dans la hotte de la Ville, il y a un labyrinthe géant, un toboggan luge, une parade, 87 sapins et plein d'autres surprises.

Festivités

Thionville déroule le tapis rouge pour saint Nicolas

(pj) Saint Nicolas a coché la date sur son agenda. Dimanche 5 décembre, le saint patron des Lorrains est attendu à Thionville. A partir de 16h30, le barbu sera la vedette du défilé réunissant onze chars animés par 300 bénévoles, onze troupes et huit formations musicales en centre-ville. Après avoir dû reporter sa visite l'an passé pour cause de covid, cette fois il compte bien être des festivités qui s'annoncent pour trois semaines dans la cité des bords de Moselle.



Car, du 3 au 24 décembre, Thionville a bien l'intention de s'offrir une parenthèse joyeuse. Distractive autant que gourmande avec notamment une «place Anne-Grommerch beaucoup plus axée sur la restauration, avec des chalets et un espace couvert», soulignait Thierry Ghezzi, adjoint chargé du commerce, à l'heure de présenter les différents événements.

Au menu de cette édition 2021, la ville promet une avalanche d'illuminations, des projections visuelles plus nombreuses, de nouveaux décors installés, une sonorisation modernisée et le traditionnel grand jeu doté par les commerçants. De l'inédit, il y en aura dans les attractions permanentes prévues pour ces trois semaines.

Place au bois, c'est un toboggan luge géant qui amusera les petits (et certainement les grands aussi). Avec ses 6 mètres de hauteur et 30m de descente, l'installation sera visible dans le paysage. Tout comme il sera impossible d'échapper au labyrinthe géant implanté place Claude-Arnould. Là encore, la ville a vu grand : 130 m2 de parcours alambiqué avec ici et là des automates distrayant les égarés.

Avec un T comme... C'est par sa participation au 35e Téléthon que Thionville marquera son entrée dans les fêtes de fin d'année. Vendredi 3 décembre, sur le parvis de la mairie (et pour 24 heures), une foule de défis seront organisés au profit de la recherche contre les maladies génétiques. Un événement qui sera suivi par les équipes de France Télévision.

Au total, la Ville a misé 365.000 euros sur son programme. «Avec au passage, souligne Thierry Ghezzi, une substantielle économie du fait de l'abandon de la patinoire en plein air». L'an passé, la collectivité avait déboursé 11.000 euros pour assurer la glace sous les patins. «Là, en optant pour le toboggan luge, ça coûte moins cher et c'est plus écoresponsable.» Les amateurs de glisse pourront toujours se consoler sur la structure mise en place à Luxembourg-ville, à la Kinnekswiss.

Parmi les autres temps forts des festivités, le beffroi restera ouvert aux artisans d'art tandis que la Tour aux Puces accueillera une exposition sur l'art verrier de Meisenthal (et ses boules de Noël notamment).

