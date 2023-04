Thionville: 75 places gratuites de plus disponibles ce lundi 3 avril

Pour tenter de satisfaire, en partie, la demande des travailleurs frontaliers, la commune de Thionville ouvrira, dès ce lundi, un parking supplémentaire.

Charles MICHEL Pour tenter de satisfaire, en partie, la demande des travailleurs frontaliers, la commune de Thionville ouvrira, dès ce lundi, un parking supplémentaire.

Avec 9.800 résidents, employés au Grand-Duché, Thionville est la première commune française en termes de frontaliers luxembourgeois. Au lieu de passer leurs nerfs dans les bouchons sur l'A31, ou sur les routes sclérosées vers le Luxembourg, beaucoup d'entre eux préfèrent prendre le train. Plus économique, mais parfois, dans des conditions pas très confortables. Cela étant, le succès du rail ne cesse de croître et, depuis plusieurs mois, trouver une place de parking à proximité de la gare de Thionville, est devenu une véritable mission. Et ce en raison notamment de la véritable mutation du quartier de la gare. Parmi les travaux d'envergure, la construction d'un parking «Silo» d'une capacité de 721 places sur les cendres de l'ancienne halle Sernam (350 places), fermée définitivement depuis la mi-octobre.

Financé par la France, le Luxembourg, la région Grand Est et la ville de Thionville, ce P+R, inspiré de celui de Mertzange, sera payant. D'ici là, les responsables communaux cherchent des solutions. La dernière date de mercredi. Ainsi, sur son site internet, la commune a annoncé la création d'un nouvel espace. «A partir du lundi 3 avril, la ville de Thionville et la communauté d'agglomération Portes de France Thionville ouvrent 75 places de stationnement supplémentaires à proximité de la gare SNCF, plus précisément sur le parking de l'ex-enseigne ''Croq'Affaires''. L'accès doit se faire via la rue des Artisans.»

A noter que sur l'ensemble des 3.207 places de parking que compte actuellement la ville, pas moins de 2.058 sont gratuites.

