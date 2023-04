La députée mosellane Charlotte Leduc a interpellé le ministre français des Transports, Clément Beaune. Antonietta Salaris, qui a quant à elle lancé une pétition en ligne, va être reçue par des responsables de la SNCF.

Ligne Nancy-Metz-Luxembourg

TER: une députée écrit au gouvernement et une pétitionnaire reçue par la SNCF

Pascal MITTELBERGER La députée mosellane Charlotte Leduc a interpellé le ministre français des Transports, Clément Beaune. Antonietta Salaris, qui a quant à elle lancé une pétition en ligne, va être reçue par des responsables de la SNCF.

Nouvel épisode dans le feuilleton du TER Nancy-Metz-Luxembourg et des galères régulières que connaissent ceux qui l'empruntent quotidiennement, notamment les travailleurs frontaliers.

Cette fois-ci, c'est la députée mosellane Charlotte Leduc (Nupes) qui remet le sujet sur le tapis, en interpellant le gouvernement - en particulier le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune - dans une question écrite datée du mardi 4 avril.

La possibilité pour les abonnés TER d'emprunter les TGV

Dans ce long texte, où elle parle de «service sinistré», Charlotte Leduc explique que «les conditions de voyage se dégradent de jour en jour. Trains bondés, retards et suppressions récurrents, vétusté des installations... Ces problèmes existent depuis des années et se sont encore aggravés avec le retour massif des usagers dans les trains après les confinements des années 2020 et 2021.» Elle pointe aussi la fin de l'information en temps réel sur le fil Twitter @TERNancyMetzLux.

Concernant la surfréquentation de la ligne aux heures de pointe, la députée mosellane milite pour une solution d'urgence, qui serait «d'autoriser les abonnés TER à emprunter les TGV Paris-Metz-Luxembourg sur le tronçon Metz-Luxembourg moyennant paiement de la réservation». Une idée défendue de longue date par l'association des voyageurs TER Metz-Luxembourg, qui remercie l'élue Nupes de la relayer à l'échelon national.

Si elle est bien consciente du rôle important que joue la région Grand Est dans ce dossier, en tant que collectivité ayant la compétence dans le domaine des transports, Charlotte Leduc insiste pour que l'Etat soit aussi au rendez-vous des investissements pour que «l'argent aille en priorité à l'amélioration et au renforcement des lignes du quotidien, comme la ligne Nancy-Metz-Luxembourg».

La députée conclut son propos en demandant au gouvernement des informations concrètes «quant à la réalisation effective des mesures déjà programmées mais sans cesse retardées». Elle réclame aussi «un budget et des mesures concrètes de co-construction d'un réel RER franco-luxembourgeois de la part des deux entreprises ferroviaires nationales, CFL et SNCF, sous la tutelle de leurs Etats respectifs.»

La pétitionnaire reçue par la SNCF

Dans le même temps, une autre initiative citoyenne suit son cours. Il s'agit de la pétition en ligne lancée au début du mois de février par une usagère, Antonietta Salaris. Les 4.000 signatures ont été dépassées (on peut toujours la signer ici) et cette travailleuse frontalière souhaiterait atteindre la barre des 5.000 d'ici le jeudi prochain, le 13 avril.

En effet, ce jour-là, Antonietta Salaris, qui à déjà eu l'oreille du ministre des Transports au début du mois de mars, doit rencontrer des représentants de la SNCF. A savoir Christophe Laurent, responsable satisfaction clients nord lorrain, Régis Godderidge, directeur opérationnel TER Lorraine, et David Dupin, directeur de la communication TER Grand Est.

