Aujourd'hui déjà, les trains sont rares entre Moselle et Luxembourg. Mais lundi, en plus des effets de la grève en France, les 12.000 navetteurs devront faire avec les changements de rames obligatoires en gare de Thionville.

TER rimera encore avec galère

Alors que la situation ne s'améliore guère sur le réseau entre Moselle et Luxembourg, en raison de la grève interprofessionnelle qui dure depuis 9 jours en France, ce vendredi matin un train n'a pu être mis en service en raison d'une panne matérielle. Un problème dont se seraient bien passé les habitués du rail qui, depuis la semaine passée, doivent attendre chaque soir pour connaître l'horaire de départ de leur éventuel TER circulant sur l'axe Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg.

Ce 13 décembre, par exemple, seulement 62 TER, sur les 191 trains habituellement en circulation, étaient assurés. Aucun TGV ne partant ou ne desservant la capitale luxembourgeoise.

Lundi, la situation va devenir d'autant plus problématique que les difficultés liées au mouvement de grève vont aussi devoir faire avec la mise en place du nouveau système de «bascule» à Thionville. Autrement dit, à compter de ce 15 décembre, seuls circuleront directement entre la France et le Grand-Duché les trains équipés du système de sécurité ERTMS.

Pour les autres, l'arrêt se fera en gare de Thionville où les passagers seront invités à prendre une navette bel et bien équipée du dispositif obligatoire. Un va-et-vient qui concernera les passagers aussi bien à l'aller qu'au retour du Luxembourg. La SNCF ne disposant pour l'heure que de 12 rames équipées sur les 25 en service.

Toutes les rames TER sécurisées... en juin 2020 13 rames sur 25 n'étant toujours pas équipées de l'indispensable système RTMS, une grande partie des passagers des trains express transfrontaliers devront changer de wagons sur le quai de gare à Thionville. Une bascule qui devrait durer jusqu'aux vacances de Pâques.

En Lorraine, la polémique fait d'ailleurs rage pour trouver un responsable à ce retard dans l'équipement des TER. En effet, l'obligation d'installer le système ERTMS est connue depuis des années, mais il semble que le Conseil régional ait traîné des pieds pour investir dans cette technologie (obligatoire en Europe).

L'actuel président de la Région Grand Est, Jean Rottner renvoie la balle vers son prédécesseur, le socialiste Jean-Pierre Masseret. En effet, le changement d'équipement avait été acté dès 2012. Seulement, au vu de la facture, le dossier avait été repoussé. D'autant que l'Etat français, sollicité pour apporter son aide financière à ces travaux, n'avait pas ouvert son portefeuille à l'époque.

L'accident ferroviaire mortel de Dudelange en février 2017 avait motivé le Luxembourg à ne plus accorder de nouveau report pour l'ERTMS sur les trains de passagers venant de France. Le fret TER bénéficiant d'une tolérance. Aussi, la région Grand Est a dû pousser les feux et investir près de 28 millions d'euros dans l'ERTMS depuis 2016. Cela n'aura pas suffi à mettre aux normes que la moitié des rames, via les services de la SNCF.

La grève en cours ne devrait d'ailleurs pas accélérer les choses. En effet, de nombreux cheminots employés dans les ateliers de mécanique n'assurent plus leur mission actuellement. De quoi retarder -encore- un peu la mise aux normes des 13 rames restantes.