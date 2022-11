TER Metz-Luxembourg: attention, horaires modifiés!

Depuis ce mercredi 2 novembre, les horaires des trains sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg sont modifiés, décalés de quelques minutes. La raison: des travaux au nord de Thionville qui ralentissent les trains et rallongent le temps de parcours.

Pascal MITTELBERGER

Une perturbation peut en cacher une autre. Toute cette semaine, les usagers des TER Nancy-Metz-Luxembourg doivent déjà composer avec les bus de substitution entre Bettembourg et la capitale, en raison d'importants travaux en gare de Luxembourg qui ont pris du retard.

À cela s'ajoute, depuis ce 2 novembre, une modification des horaires qui a surpris plus d'un voyageur en gare de Metz ou de Thionville ce mercredi matin. Pour faire simple, vers le Luxembourg, les départs sont avancés de quelques minutes par rapport aux horaires «habituels». Dans l'autre sens, les arrivées sont retardées de quelques minutes.

Au moins jusqu'au 10 décembre

Par exemple, le TER qui partait habituellement de Metz à 6h03 pour Luxembourg affiche désormais le départ à 5h57. Idem pour le 8h03, avancé à 7h58. Tous ces nouveaux horaires sont disponibles sur le site Internet du TER Grand Est, sur les applications SNCF ou sont affichés en gares.



Cette «adaptation de la circulation des TER», dixit la communication effectuée par la SNCF en date du 31 octobre, sera en vigueur au moins jusqu'au 10 décembre, mais devrait se poursuivre au-delà, pour permettre la réalisation de travaux entre Thionville et Zoufftgen.

«Il s'agit, principalement, d'un RVB, un renouvellement voie ballast, qui s'effectue de nuit. Mais même s'ils ont lieu de nuit, ces travaux entraînent une limitation de vitesse en journée, ce qui oblige à ajuster les horaires», précise Olivier Genevaux, de SNCF Réseau. Le coût de l'opération est de 42 millions d'euros, financés intégralement par l'entreprise. «Ce chantier se déroule jusqu'au changement de service, le 11 décembre, mais se poursuivra au premier trimestre 2023. Nous communiquerons à nouveau avant le 11 décembre, pour informer sur les adaptations de circulation en 2023», ajoute-t-il.



Adaptation des horaires uniquement côté français

Ces départs avancés en direction du Luxembourg ou arrivées retardées dans le sens inverse s'expliquent par ce qu'on appelle, dans le jargon technique, «la minute de passage» à la frontière entre la France et le Grand-Duché. «Elle est fixe, ne doit pas bouger, et nous modifions donc les horaires sur la partie française du trajet», de manière que les horaires côté luxembourgeois ne changent pas.

Nous travaillons encore avec nos collègues du Luxembourg pour voir comment nous pourrons organiser la circulation des trains après le 20 novembre. Aurore Leboeuf, de SNCF Voyageurs

Pour l'heure, sur le site du TER Grand Est, la SNCF a publié des fiches horaires jusqu'à la date du 20 novembre, et non du 10 décembre. «Nous n'avons pas encore la vue ce que nous allons pouvoir faire au niveau du plan de transport», souligne Aurore Leboeuf, de SNCF Voyageurs. Car il faut prendre en compte les travaux menés par les CFL, en gare de Luxembourg notamment, et qui doivent justement se terminer le 20 novembre.

Nouvelle fiche horaire à partir du 21 novembre

«Nous travaillons encore avec nos collègues du Luxembourg pour voir comment nous pourrons organiser la circulation des trains après cette date. (...) Ce qu'ils nous demandent, c'est de conserver l'heure d'arrivée de nos trains en gare de Luxembourg, tout en sachant que nous avons donc des limitations temporaires de vitesse sur le parcours», poursuit Aurore Leboeuf.

Une nouvelle fiche horaire sera donc publiée, et devrait concerner la période du 21 novembre au 10 décembre. «Elle sera peut-être semblable à la première, mais nous attendons encore de voir comment ce plan de transport fonctionne», et s'il faut ou non y apporter de petites modifications.

Les usagers sont donc invités à consulter le site Internet du TER Grand Est, les applications de la SNCF ou les affichages en gares à l'approche du 20 novembre pour savoir si les horaires vont encore bouger, ou pas...

