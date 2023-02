A partir du lundi 20 février, le fil Twitter @TER Nancy-Metz-Lux ne diffusera plus l'information horaire en temps réel de la ligne du sillon lorrain. Il est remplacé par le service "Flash Info Trafic".

Ligne Nancy-Metz-Luxembourg

TER : le fil Twitter ne donnera plus les infos en temps réel

Pascal MITTELBERGER A partir du lundi 20 février, le fil Twitter @TER Nancy-Metz-Lux ne diffusera plus l'information horaire en temps réel de la ligne du sillon lorrain. Il est remplacé par le service "Flash Info Trafic".

Ce lundi 13 février, c'est par e-mail et sur son fil Twitter @TER Nancy-Metz-Lux que l'équipe TER Grand Est de la SNCF informe d'un changement important pour les usagers. En effet, dans une semaine, lundi 20 février, ce fil @TER Nancy-Metz-Lux, qui compte près de 7.000 abonnés, «ne diffusera plus de manière proactive l’information horaire en temps réel», est-il indiqué.

Pourtant, ce compte Twitter est très consulté chaque jour. Y sont notamment publiés les plans de circulation des trains des pointes du matin et du soir, ainsi que les retards et suppressions de TER quand des perturbations se produisent, comme cela a été souvent le cas la semaine passée. Les abonnés au fil peuvent également questionner les community managers, et souvent faire part de leur colère...

A la place, un nouveau service est mis en place : Flash Info Trafic. Pour y souscrire (gratuitement), il faut remplir un formulaire en indiquant: son état civil; ses gares de départ et d'arrivée; les jours et créneaux horaires. Enfin, il faut indiquer si l'on souhaite recevoir les alertes par SMS ou e-mail. Et c'est donc ainsi que les usagers seront désormais informés. Les applications de mobilité, type Assistant SNCF, continueront également de donner ces infos pratiques.

Ce service Flash Info Trafic est déployé depuis quelques semaines déjà sur la ligne du sillon lorrain. Selon la communication effectuée auprès des usagers, il «permet d’obtenir des messages automatiques par SMS ou e-mail en temps réel, de manière plus précise et plus rapide qu’actuellement». Le fil Twitter @TER Nancy-Metz-Lux existera toujours après le 20 février, pour «des informations personnalisées (...) : demandes sur des correspondances, emprunt exceptionnel des bus RGTR,...»

Il n'est pas précisé clairement si les pointes du matin et du soir seront toujours publiées sur le fil Twitter.

Cette communication et cette évolution dès la semaine prochaine suscitent déjà le mécontentement de certains usagers, qui le font savoir via des messages sur... @TER Nancy-Metz-Lux.

