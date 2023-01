Entamé le 11 décembre, le mouvement de grève qui affecte le trafic TER en Lorraine se poursuit jusqu'à vendredi. Une nouvelle assemblée générale aura alors lieu. Il y a quelques conséquences sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg.

TER: la grève se poursuit au moins jusqu'à vendredi

Pascal MITTELBERGER Entamé le 11 décembre, le mouvement de grève qui affecte le trafic TER en Lorraine se poursuit jusqu'à vendredi. Une nouvelle assemblée générale aura alors lieu. Il y a quelques conséquences sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg.

C'est un mouvement qui dure. Entamé le 11 décembre dernier, au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux horaires de circulation des TER, la grève d'une partie du personnel SNCF - principalement des conducteurs et quelques contrôleurs - se poursuit en ce début d'année 2023.

Le syndicat Sud Rail est à l'initiative de cet appel à la grève, reconductible. Une nouvelle assemblée générale a eu lieu lundi 2 janvier dans l'après-midi. Les participants ont reconduit le mouvement à l'unanimité. Le prochain rendez-vous est fixé à ce vendredi 6 janvier.

En attendant, des usagers font les frais, quotidiennement, de ce conflit social. Chaque après-midi à 17h au plus tard - et comme à l'accoutumée en temps de grève, le site TER Grand Est publie le plan de circulation des trains pour le lendemain.

Peu de suppressions sur le sillon mosellan

Ces derniers jours, et à la différence d'autres lignes au sud de la Lorraine surtout, le tronçon Metz-Thionville-Luxembourg est relativement épargné par les conséquences du mouvement. Ainsi, ce mardi 3 janvier, les trains qui partent habituellement à 7h31 et 8h31 de Metz à destination de Luxembourg ne figuraient pas au programme. Dans l'autre sens de circulation, deux TER Thionville-Metz et un Luxembourg-Thionville étaient supprimés le matin, tout comme le Luxembourg-Metz de 19h16 en soirée.

Les revendications du syndicat Sud Rail, qui n'a pas répondu à notre sollicitation, portent principalement sur les conditions de travail du personnel- et des effectifs insuffisants pour les roulements - dans le cadre de la mise en place du plan de circulation pour l'année 2023, en vigueur depuis le 11 décembre dernier. Sud Rail dénonce notamment le manque de concertation en amont et brandissait la menace de la grève depuis le mois de novembre.

Dans un tract syndical daté du 16 décembre, le syndicat évoque des «agents au bout du rouleau». Il réclame, tout simplement, un plan de transport adapté, activé généralement en période de crise. Dans un autre tract, Sud Rail affirme que «les réponses [de la direction] sont toujours les mêmes: nous sommes à l'effectif, les journées ne sont pas si difficiles que ça».

Pas d'union syndicale

Les discussions n'auraient pas encore repris en ce début d'année. Contactée, la SNCF n'en dit pas plus. «La direction régionale répond aux revendications des grévistes lors des instances prévues à cet effet. Le dialogue social se déroule donc en interne», commente laconiquement la direction régionale TER Grand Est, qui ne donne aucun chiffre sur le taux de grévistes.

Moins d'effectifs, moins de matériels: ce sont des problématiques que l'on soulève depuis plusieurs mois mais que la direction ne veut pas entendre. Aurélien Robert, CGT Cheminots

La CGT Cheminots, quant à elle, ne signe pas cet appel à débrayer car elle aurait souhaité la mise en place d'une intersyndicale, ce qui n'a pas eu lieu. «Mais nous soutenons le mouvement car des camarades y participent», précise Aurélien Robert, secrétaire général du secteur Lorraine.

Le responsable syndical revient néanmoins sur les revendications des grévistes. «Comme dans de nombreuses entreprises, le fait qu'il y ait moins d'emplois dans tous les services conduit à des conditions de travail dégradées, notamment pour les roulements de personnel. (...) Moins d'effectifs, moins de matériels: ce sont des problématiques que l'on soulève depuis plusieurs mois mais que la direction ne veut pas entendre.»

Une accumulation

Pour les usagers lorrains des transports ferroviaires, cette grève s'ajoute à celle des contrôleurs sur les grandes lignes pendant la période de fêtes. Et pour les voyageurs des TER Metz-Luxembourg, notamment les travailleurs frontaliers, ces perturbations se greffent à des horaires déjà adaptés en raison des travaux de renouvellement de voies entre Thionville et Zouffgen.

