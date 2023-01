Entamés début novembre, les travaux de renouvellement de voies entre Thionville et Zoufftgen se poursuivront dans les premiers mois de 2023. Les horaires de circulation des TER sont toujours adaptés. De plus, la grève des contrôleurs continue.

Grande Région 3 min.

Ligne Metz-Luxembourg

TER: grève et travaux se poursuivent en ce début 2023

Pascal MITTELBERGER Entamés début novembre, les travaux de renouvellement de voies entre Thionville et Zoufftgen se poursuivront dans les premiers mois de 2023. Les horaires de circulation des TER sont toujours adaptés. De plus, la grève des contrôleurs continue.

L'année 2023 démarre comme 2022 s'est terminée pour les usagers du TER Metz-Thionville-Luxembourg. Déjà, le mouvement de grève d'une partie des contrôleurs SNCF, reconductible, se poursuit sur la ligne du sillon nord mosellan même si son ampleur s'atténue. Ce dimanche, la fiche horaire avec les trains qui circulent ce lundi 2 janvier a été mise en ligne.

De plus, les horaires sont toujours modifiés et adaptés, conséquence des travaux de renouvellement des voies et du ballast entre Thionville et Zoufftgen. Le chantier se déroule de nuit, mais a un impact sur les trains, notamment leur vitesse.

TER: «On nous vend du rêve, au final c'est de pire en pire» Les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg sont en mode surchauffe. La SNCF a tenté de dialoguer avec eux mercredi en fin de journée en gare de Thionville.

Ainsi, toujours sur le site TER Grand Est, la fiche horaire actuellement disponible renseigne sur la circulation des trains jusqu'au 15 janvier. Mais de nouvelles adaptations entreront ensuite en vigueur, puisque les travaux vont encore durer.

Sur son site internet, SNCF Réseau indique que ce chantier de modernisation est prévu jusqu'au 25 mars 2023. Mais le 29 novembre dernier, lors de la réunion du Corest du sillon lorrain nord à Metz, il a été annoncé que les travaux sur ce tronçon se poursuivraient certainement jusqu'à la fin du mois de mai 2023.



Des passages à niveau fermés Le chantier de renouvellement des voies et du ballast entre Thionville et Zoufftgen va entraîner la fermeture de passages à niveau. Voici un récapitulatif des endroits et du calendrier.

• A Thionville, sur la RD153F (route de Manom): du 04 au 18/01 et du 26/01 au 01/02 de nuit uniquement (de 22h à 6h, hors nuit du samedi au dimanche et du dimanche au lundi).

• A Manom, rue de la Barrière : du 03/01 au 11/02 en continu.

• A Manom, chemin rural: du 05/01 au 17/02 en continu.

• A Hettange-Grande, allée du Caporal-Rabu: du 16/01 au 28/02 en continu (ouverture aux piétons en journée).

• A Zoufftgen, sur la RD56: du 19/01 au 10/02 de nuit uniquement (de 22h à 6h, hors nuit du samedi au dimanche et du dimanche au lundi).

• A Zoufftgen, rue des Peupliers: du 19/01 au 03/03 en continu.

• A Zoufftgen, chemin rural: du 20/01 au 03/03 en continu.

En janvier, un chantier similaire entre Novéant et Metz, avec un impact pour les voyageurs du tronçon Nancy-Metz. Enfin, les travaux de mise en accessibilité de la gare de Hettange-Grande, quant à eux, vont durer jusqu'à la fin du mois de mars.

«Tout est fait pour que les usagers s'énervent» Après une soirée de mardi cauchemardesque, les usagers du TER Metz-Luxembourg doivent composer, ce mercredi, avec une grève nationale. Jean Riconneau, secrétaire général CGT cheminots de Metz, tape du poing sur la table.

Les désagréments sont donc loin d'être terminés pour les usagers, eux qui ont connu une année 2022 très compliquée avec le barrage estival et à la Toussaint à Bettembourg, la prolongation des travaux en gare de Luxembourg, différents mouvements sociaux sur les rails, les défaillances de matériel, ou encore ce chantier entre Thionville et Zoufftgen depuis début novembre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.