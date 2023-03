Pas de changement sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg ce vendredi 17 mars, les perturbations restent nombreuses.

Grève sur les rails en France

TER des frontaliers: le trafic toujours perturbé

Entamé le 7 mars, le mouvement social reconductible à la SNCF se poursuit ce vendredi 17 mars, et ce n'est pas la décision du gouvernement de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites qui va calmer l'ardeur des grévistes. Au contraire.

Grève reconductible à partir du 7 mars à la SNCF Tous les syndicats représentatifs de la SNCF sont tombés d'accord pour une grève reconductible sur les rails à partir du mardi 7 mars, jour où l'intersyndicale appelle à mettre la France à l'arrêt, contre la réforme des retraites.

Vendredi 17 mars, la situation sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg sera quasi identique à ce jeudi, et les perturbations sont donc encore nombreuses, si l'on se réfère à la fiche horaire mise en ligne sur le site TER Grand Est.

Les horaires de ce vendredi 17 mars

En matinée, huit trains à destination de Luxembourg seront au départ de Metz: à 5h31, 6h04, 6h29, 6h43, 7h00 (en provenance de Nancy), 7h13, 7h30 (en provenance de Nancy) et 8h47. Les usagers thionvillois auront toujours deux options supplémentaires pour rallier le Grand-Duché, à 5h16 et 7h03.



Concernant la pointe du soir dans le sens Luxembourg-Metz, sept trains sont annoncés en fin d'après-midi et en début de soirée, à 16h39, 17h16, 17h28, 17h46, 18h28, 18h39, 19h09 et 19h39. Les TER de 16h39, 18h39, 19h09 et 19h39 marqueront l'arrêt à Howald, pas les autres.



Entre les pointes du matin et du soir, neuf trains circuleront de Metz à Luxembourg et cinq dans le sens inverse.

Concernant la ligne Longwy-Luxembourg, la circulation sera normale.

