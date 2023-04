Antonietta Salaris, travailleuse frontalière qui a lancé une pétition pour exprimer son ras-le-bol des conditions de transport dans le TER, a rencontré des responsables de la SNCF. Elle est sortie déçue du rendez-vous.

Ras-le-bol des usagers

TER des frontaliers : «L'impression qu'on n'est pas entendus»

Pascal MITTELBERGER Antonietta Salaris, travailleuse frontalière qui a lancé une pétition pour exprimer son ras-le-bol des conditions de transport dans le TER, a rencontré des responsables de la SNCF. Elle est sortie déçue du rendez-vous.

Un rendez-vous pour rien, ou presque... Ce jeudi 13 avril dans l'après-midi, Antonietta Salaris a rencontré deux représentants de la SNCF: Christophe Laurent, responsable satisfaction clients nord lorrain, et Régis Godderidge, directeur opérationnel TER Lorraine. Cette travailleuse frontalière, usagère du TER Metz-Luxembourg, avait exprimé son ras-le-bol de voyager dans des conditions déplorables en lançant une pétition en ligne au début du mois de février dernier.

«Ras-le-bol de voyager dans des conditions déplorables» Les multiples perturbations de cette semaine sur la ligne ferroviaire Metz-Luxembourg mettent un peu plus à cran les voyageurs. L'une d'entre eux a lancé une pétition en ligne pour exprimer son ras-le-bol.

En 15 jours, elle avait récolté 3.800 signatures. Mais aujourd'hui, elle stagne à 4.000. Néanmoins, la démarche d'Antonietta lui avait permis d'interpeller le ministre des Transports, Clément Beaune, de passage en Lorraine au début du mois de mars. Et donc, de décrocher ce rendez-vous avec des représentants de la SNCF.

Un «manque de personnels» sur la ligne

L'usagère du TER attendait beaucoup de cette entrevue. Elle en est sortie «déçue», voire inquiète. Elle a d'abord eu droit à des explications générales, sur l'organisation et le fonctionnement de la SNCF, sur le financement du TER par la région Grand Est. «Mais ce sont des informations qui ne nous concernent pas en tant qu'usagers, estime-t-elle. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de notre problème, sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg.»

Franck Leroy: «Les infrastructures ne se créent pas en claquant des doigts» Franck Leroy occupe la fonction de président du Grand Est depuis mi-janvier. Il revient pour Virgule.lu sur la galère quotidienne des usagers du TER Nancy-Luxembourg et nous livre ses priorités pour son nouveau mandat.

On lui a donc détaillé les contraintes techniques de cette ligne «saturée», également empruntée par des trains de marchandises, les travaux en cours ou encore les origines des incidents et perturbations. Antonietta Salaris a soulevé le problème, récurrent, des trains supprimés - à cause d'un «manque de personnels», lui a-t-on répondu - ou encore du manque d'information et de communication.

Des rames nommées désir

Enfin, elle a pointé les trains bondés et le manque de rames. Là, la réponse est connue: 16 rames dites «cinq caisses» doivent être cédées par la région Normandie à la région Grand Est. Commandées en 2018, leur livraison a été retardée en raison de la pandémie de covid-19. «On m'a dit que les rames en question devraient être livrées en 2024 voire 2025 car la région Normandie attend elle-même des rames neuves achetées à Alsthom. Les rames pour le Grand Est ne peuvent pas être livrées avant que la Normandie ne reçoive les siennes», explique Antonietta Salaris.

Quand la SNCF va-t-elle sortir les rames ? Des TER toujours plus fréquentés, mais pas plus de rames pour autant : voyager sur la ligne Metz-Luxembourg est une aventure quotidienne. Quand la situation va-t-elle s'arranger ? Alerte spoiler : pas tout de suite.

Cette échéance de «2024 voire 2025» a décontenancé la travailleuse frontalière. «Cela veut dire que les problèmes vont perdurer encore un certain temps, et c'est ce que vont retenir les usagers. C'est pour cela que je suis déçue. J'attendais un autre résultat de ce rendez-vous. Mais on va rester dans la même situation, ça va même empirer. J'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas entendus, que nous ne sommes pas une priorité pour la SNCF», lance Antonietta.

Et maintenant, que faire?

Alors que sa pétition s'est essoufflée, elle s'interroge sur la suite de son action. «Je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer.»

Reste à savoir si la missive transmise la semaine dernière par la députée mosellane Charlotte Leduc au ministre des Transports Clément Beaune, sur le même sujet et sur le même sentiment de ras-le-bol des usagers, a davantage de chance de donner un résultat. Ou encore si la question de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg fera partie des discussions, même informelles, lors de la réunion de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise, programmée lundi matin à Thionville.

Qui veut intégrer le comité des usagers des transports publics? Au Luxembourg, l’administration des transports publics et le ministère de la Mobilité et des Travaux publics appellent les personnes intéressées à rejoindre le comité national des usagers des transports publics. Cet appel à candidatures visent les personnes «qui utilisent souvent le réseau des transports publics luxembourgeois/frontalier et qui désirent activement participer à l’évolution du réseau» Ce comité se réunit tous les six mois et tous les habitants de la Grande Région peuvent l'intégrer, donc les frontaliers. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 26 mai par le formulaire disponible sur le site Internet www.mobiliteit.lu ou par téléphone au (+352) 2465 2465.

