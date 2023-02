C'est encore la galère sur la ligne TER Metz-Luxembourg ce mercredi matin. La circulation est actuellement interrompue entre Thionville et Bettembourg, en raison d'un incident nécessitant l'intervention des secours.

Accident de voyageur

TER: circulation interrompue entre Thionville et Bettembourg

Pascal MITTELBERGER C'est encore la galère sur la ligne TER Metz-Luxembourg ce mercredi matin. La circulation est actuellement interrompue entre Thionville et Bettembourg, en raison d'un incident nécessitant l'intervention des secours.

La circulation des trains entre Thionville et Bettembourg a été interrompue ce mercredi matin, peu après 8h. En cause: «un accident de personne à Bettembourg», fait savoir le compte Twitter @TERNancy-Metz-Lux. Sur celui des CFL (@CFLinfos), il est évoqué «un incident nécessitant l'intervention des services de secours entre Bettembourg et Thionville». Les TGV Luxembourg-Paris sont aussi impactés.

L'heure de reprise du trafic n'est pas connue: «Actuellement, aucune donnée quant à la durée de la perturbation n’est disponible», font savoir les CFL dans un communiqué. La SNCF, via @TERNancy-Metz-Lux, évoque 14h.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Il est indiqué aux voyageurs bloqués qu'ils peuvent emprunter des lignes de bus, pour rejoindre Luxembourg ou Metz.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cette nouvelle matinée de galère intervient après la journée de grève du mardi 7 février durant laquelle seuls une dizaine de trains ont circulé sur la ligne.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.