La maire de la ville alsacienne, Jeanne Barseghian, a annoncé jeudi renoncer à son traditionnel événement de fin d'année face à l'aggravation de la situation sanitaire. Des animations seront en revanche maintenues.

Strasbourg annule son marché de Noël

(ASdN avec AFP) - L'heure n'est pas à la fête. Alors que la pandémie sanitaire repart de plus belle, Strasbourg a annoncé jeudi renoncer à son traditionnel marché de Noël. Le taux d'incidence «a dépassé les 300 à Strasbourg», soit «le seuil d'alerte maximale», a fait valoir la maire de la Ville, Jeanne Barseghian, évoquant l'hypothèse d'un renforcement des mesures sanitaires «dans les prochaines heures ou les prochains jours».

S'il n'y aura cette année aucune odeur de vin chaud et pain d'épices dans les rues, la maire entend néanmoins maintenir l'ambiance festive de fin d'année et le titre de «capitale de Noël» de la ville. Un grand sapin trônera ainsi place Kléber. Des «animations» ou des «déambulations d'artistes» seront également organisées, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.



Début octobre, la capitale alsacienne espérait encore maintenir son marché de Noël multiséculaire, au prix d'adaptations pour faire face à la crise sanitaire. Depuis, d'autres villes d'Europe ont annoncé renoncer à l'événement, comme Paris, Bordeaux ou Cologne. La capitale luxembourgeoise ne l'entend elle pas de cette oreille. Mi-octobre, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) a ainsi confirmé maintenir son marché. Le programme sera néanmoins adapté aux mesures sanitaires, assure-t-elle, avec des festivités plus longues et plus dispersées.

En temps normal, l'événement organisé depuis 450 ans et qui n'a été annulé que pendant les périodes de guerre attire quelque deux millions de visiteurs en un mois autour de plus de 300 chalets en bois avec des retombées économiques évaluées à 250 millions d'euros.



