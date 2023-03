Outre à Athus, ces véhicules ne pourront plus se garer dans le centre d'Aubange, Halanzy et de Rachecourt. Une manière de libérer davantage de places de parking pour les riverains.

A la frontière

Stationnement bientôt interdit à Athus pour les camions et camionnettes

Simon MARTIN

Gros changement à venir dans la ville frontalière d'Athus (Belgique), située sur le territoire de la commune d'Aubange. Dans les prochains mois, les camions, camionnettes et autres véhicules lourds ne pourront plus stationner dans le centre d'Athus, Aubange, Halanzy et Rachecourt. Concrètement, les véhicules ayant une longueur supérieure à 5,25m ou une hauteur supérieure à 2,15m seront tout simplement interdits de stationnement dans les rues les plus fréquentées.

Cette décision fait écho à des demandes répétées de la part de la population et des commerçants. Ces derniers n'en pouvaient plus de ces véhicules occupant plusieurs places à eux seuls, et ce, pendant plusieurs jours. Attention toutefois, si les véhicules ne pourront pas stationner, ils auront tout de même le droit de s'arrêter sur une place de parking afin de charger et décharger leurs cargaisons.

Selon L'Avenir du Luxembourg, plusieurs parkings de délestage sont prévus dans les différentes localités. Les utilisateurs des véhicules devront tout au plus marcher 200 mètres pour rejoindre le centre et les commerces s'ils souhaitent stationner leur véhicule.

Quelques exceptions toutefois

Évidemment, les véhicules médicaux, les livreurs de mazout encore les véhicules de l'administration seront exemptés de cette mesure. Interrogé par La Meuse Luxembourg, le bourgmestre de la commune d'Aubange, François Kinard, explique que cette décision était plus que nécessaire. «La ville d’Athus est la plus dense de la province, elle est même plus dense que Zaventem, et cela ne va pas aller en s'améliorant avec la volonté de développement du Grand-Duché».

Deux zones bleues mises en place début 2024

Ce dernier a par ailleurs annoncé la future mise en place, début 2024, de deux zones bleues. Rappelons que si les places délimitées par cette zone sont gratuites, le stationnement y est limité. Là où cela concerne les frontaliers belges, c'est qu'une des deux zones bleues sera installée dans la zone de la gare d'Athus. La mesure risque donc de perturber pas mal le quotidien des navetteurs. Celle-ci est toutefois salutaire pour les riverains de la gare qui se plaignaient régulièrement du manque de places dans cette zone.

François Kinard, toujours interrogé par La Meuse Luxembourg, a notamment détaillé les règles de cette future zone bleue. Ainsi, le temps de stationnement maximum sera de cinq heures entre 6h et 18h. Il faudra également disposer de vignettes à placer sur le tableau de bord. Si celles-ci seront gratuites dans un premier temps, elles seront ensuite vendues au prix de 50€ puis 150€.

