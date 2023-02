Des déjections et des produits souillés par des rongeurs se sont retrouvés dans plusieurs magasins Aldi, livrés par la centrale de distribution de Vaux-sur-Sûre (Belgique). Celle-ci livre aussi l'ensemble des magasins du Luxembourg.

Grande Région 2 min.

Judiciaire

Souris mortes et produits souillés: Aldi devant le tribunal

Simon MARTIN Des déjections et des produits souillés par des rongeurs se sont retrouvés dans plusieurs magasins Aldi, livrés par la centrale de distribution de Vaux-sur-Sûre (Belgique). Celle-ci livre aussi l'ensemble des magasins du Luxembourg.

Le géant allemand du hard-discount Aldi s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, dans la province de Luxembourg en Belgique, ce mardi. L'enseigne doit en effet répondre de faits peu ragoûtants. Nos confrères de L'Avenir évoquent ainsi des déjections et des traces d'urine de rongeurs, des souris mortes ou encore des paquets en rayon rongés par des nuisibles. Plusieurs magasins belges furent concernés dans la région de Liège, mais également des commerces situés proches de la frontière luxembourgeoise, comme ceux d'Athus et de Florenville.

Il y a encore de la place pour de nouveaux supermarchés Les chaînes de supermarchés se portent bien au Luxembourg. La plupart d'entre elles prévoient d'ouvrir de nouveaux magasins.

Tous ces commerces ont en commun d'être alimentés par la centrale de distribution Aldi située à Vaux-sur-Sûre, non loin de Bastogne. Cette fourmilière géante s'étendant sur 40.000m² distribue et ravitaille une bonne partie des Aldi de la Wallonie, mais également l'entièreté des magasins du Luxembourg. L'affaire touche donc, d'une certaine manière, le Grand-Duché, bien que le dossier judiciaire ne concerne que des magasins situés en Belgique.

Une affaire embarrassante

Toujours est-il que les faits sont embarrassants pour l'enseigne. L'affaire avait éclaté à la suite de contrôles de l'AFSCA (institution chargée du contrôle de la sécurité alimentaire en Belgique) entre 2020 et 2022. Face au juge, l'avocat d'Aldi n'a pas contesté les préventions, tout en insistant sur les efforts déployés par la marque pour résoudre la situation.

Baisse de la TVA: est-ce vraiment utile? Le Luxembourg a déjà le taux le plus bas de l'UE et baisse encore d'un pour cent. Il n'est pas certain que l'effort en vaille la peine.

Par ailleurs, pour la défense, citée par nos confrères de La Meuse, la simple présence de nuisibles ne suffit pas à démontrer l'absence de méthodes adéquates pour résoudre le problème. «Le dossier ne tient pas compte de la difficulté à en venir à bout. Avec ses 40.000m² de surface, un dépôt tel que celui de Vaux-sur-Sûre est un terreau fertile au développement de ces nuisibles. Ils sont d'autant plus difficiles à éradiquer qu'ils se développent très vite. Les méthodes les plus efficaces telles que la pose de plaques de colle sont interdites. Aldi ne pouvait s'en remettre qu'à des entreprises spécialisées. Et c'est ce qu’elle a fait», a expliqué Me Verwaerde, cité par La Meuse.

En effet, le problème semble aujourd'hui s'être résorbé. Il n'empêche que ces produits souillés ou rongés n'auraient jamais dû se retrouver à la vente, dans les rayons des magasins Aldi. Sur ce point, l'avocat avoue effectivement qu'il n'est pas possible d'exclure que le problème se situe au niveau du dépôt. «On ne peut pas l'affirmer non plus», a-t-il ajouté, tout en réclamant l'acquittement pur et simple d'Aldi. De son côté, le ministère public a requis une amende de 20.000€. Le jugement sera rendu le 15 mars.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.