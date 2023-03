Voici notre sélection d'événements et d'animations ce week-end en Grande Région, de Luxembourg à Metz en passant par Trèves et Arlon.

Shopping dominical, course solidaire et bourse aux disques à Luxembourg

Pascal MITTELBERGER

Au Luxembourg

• La grande manifestation solidaire du week-end au Luxembourg se déroule à La Coque, au Kirchberg. Le Relais pour la Vie, événement phare de la Fondation Cancer, y fait son grand retour ! L'événement avait été annulé en 2020 puis proposé en version«connectée» en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de covid. Cette année, 250 équipes, soit plus de 7.000 participants, ont rendez-vous à La Coque samedi et dimanche pour participer, à leur manière, à la lutte contre le cancer. Le public est invité à venir les encourager !

Le Relais pour la Vie fait son grand retour à la Coque Après trois éditions marquées par la pandémie, le Relais pour la Vie, événement phare de la Fondation Cancer, va permettre à ses participants de retrouver les joies du présentiel.

• Aux Rotondes a lieu, ce dimanche de 10h à 18h, une foire aux disques. L'entrée est libre et les visiteurs pourront dénicher la bonne affaire ou le petit trésor en fouinant dans les étals de la cinquantaine de disquaires de France, de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas présents. Il y aura des bacs remplis de vinyles, de CD, de DVD, de Blu-ray, et aussi des platines.

• Depuis ce 20 mars, c'est le printemps. Aussi, pour marquer le passage à la nouvelle saison, les magasins de la ville-haute et du quartier gare de la capitale seront ouverts ce dimanche 26 mars de 14h à 18h, à l'occasion du Fréijoersshopping.

En France

• Les fans de Johnny Halliday ont rendez-vous au Galaxie d'Amnéville ce samedi soir, pour le Johnny Symphonique Tour. Soit la projection vidéo des plus belles performances «live» de l'artiste disparu en 2017 avec, sur scène, un orchestre symphonique et un choeur. Il reste encore des places, aux prix de 50, 70 et 85 euros.

• Au parc des expositions de Metz se déroule encore, ce samedi toute la journée, la 10e édition des Internationaux Abilympics. Il s'agit d'Olympiades des métiers réservées aux personnes touchées par un handicap. L'entrée est libre pour venir encourager les participants.



Son handicap, Célia en a fait une force Le parc des expositions de Metz accueille jusqu'à ce samedi les Abilympics 2023, Olympiades des métiers réservées aux personnes touchées par un handicap. Rencontre avec Célia, 20 ans, qui prend part à la compétition d'art floral.

• Le 23e salon de la gourmandise a lieu ce week-end à Ottange, juste à la frontière luxembourgeoise avec Rumelange. Les produits régionaux et internationaux seront à l'honneur sur les différents stands et différentes animations sont prévues. Le salon est ouvert samedi de 10h à 20h et dimanche de 9h à 19h. L'entrée est de 3 euros.

• Une bourse aux Lego est organisée ce dimanche 26 mars de 10h à 18h à la salle Europa à Hettange-Grande. Les fans des petites briques y trouveront des pièces en vrac, des figurines... L'entrée est libre.

• Enfin, les plus sportifs - et les plus courageux vu le temps annoncé - pourront prendre le départ des Boucles de l'Acier, une course pédestre de 10 km ce dimanche à 10h à Florange. Les inscriptions peuvent encore se faire ce samedi de 14h à 17h au magasin Décathlon de Yutz. Elles ne seront pas possibles dimanche avant le départ.

En Belgique

• L'Entrepôt d'Arlon propose une affiche 100% féminine ce samedi avec la soirée «More Women On Stage». Sur scène se succéderont la jeune Belge puis les Françaises de Shewolf, Venin Carmin et enfin Grandma's Ashes, tête d'affiche de ce concert. L'entrée est de 18 euros.

• Encore un petit goût de carnaval ce week-end, à Heinstert en l'occurrence. Les rues de ce village rattaché à la commune d'Attert, entre Arlon et Martelange, en verront de toutes les couleurs ce dimanche avec la cavalcade. Le cortège s'élancera à 14h30.

En Allemagne La vieille ville de Trèves accueille le marché de Pâques ce week-end, avec de multiples stands dédiés à l'artisanat régional. De plus, les magasins seront ouverts dimanche, de 13h à 18h. Et le programme sera quasi identique à Sarrelouis avec la foire de Pâques tout au long du week-end, l'ouverture dominicale des commerces mais aussi le Krammarkt lundi et mardi

