S'appuyer sur le droit pour contrer Cattenom

Patrick JACQUEMOT Farouche opposant à la centrale nucléaire voisine, le ministre de l'Energie Claude Turmes compte s'opposer à la prolongation d'activité du site EDF prévue jusqu'à 2035. Ses armes : deux textes à portée internationale.

Prononcez le nom de Cattenom devant le ministre de l'Energie et Claude Turmes (Déi Gréng) réagira immédiatement d'un «Atom no way». Même arrivé au gouvernement, l'écologiste ne modère jamais son propos face à chaque évocation de la centrale nucléaire située à une dizaine de kilomètres du Luxembourg. Et si le gouvernement français a décidé de prolonger l'exploitation des installations de dix ans, soit jusqu'en 2035, Claude Turmes n'entend pas baisser la tête.

Ainsi, à la Chambre, le ministre a fait savoir que «le match engagé avec le gouvernement Macron» allait connaître un nouveau temps de jeu. Dans la nouvelle stratégie luxembourgeoise, il est question désormais de s'appuyer sur deux textes internationaux. La convention Espoo et une directive européenne sur l'impact de la politique énergétique menée par un pays dont on partage une frontière.

Le plan d'action de Cattenom ne passe pas la frontière Les nouvelles mesures de protection prises en cas d'accident nucléaire sont actuellement communiquées dans un rayon de 20 km autour de la centrale. Un territoire qui a doublé en surface et inclut désormais le Sud du Luxembourg, mais géographiquement seulement.

Ainsi, le ministre compte s'appuyer notamment sur ces exigences qui signalent que les pays d'origine «doivent notifier à leur voisins concernés (dits «parties touchées») tout projet majeur à l'étude s'il est susceptible d’avoir un impact transfrontalier significatif et préjudiciable à l'environnement.»

Ensuite, les parties concernées, en l'occurrence Etats français et luxembourgeois «doivent se consulter pour réduire ou éliminer ces impacts» et cela à l'initiative de l'un ou de l'autre des pays. France et Grand-Duché devraient, stipule la convention, alors s'entendre compte tenu des possibles émissions transfrontalières de polluants ou de contaminants biologiques qui pourraient avoir lieu «de manière chronique ou accidentelle». Ces transferts pouvant se faire via l'air (le Luxembourg n'est qu'à 10 km et sous le vent), l'eau (la Moselle coule au pied de la centrale) et/ou dans les sols.

Plusieurs activités visées

Parmi les exemples d'actions ou projets «devant obligatoirement être traités par les parties signataires de la convention», on trouve l'installation (ou la poursuite d'activité) pour des raffineries pétrolières, des usines travaillant de l'amiante ou de installations chimiques classées, notamment. Il va de soi que le cas des centrales nucléaires, comme celle de Cattenom, fait partie du cadre de la convention Espoo qui remonte à 1991.



La centrale de Cattenom gagne du terrain EDF vient d'acquérir 6 hectares autour de sa centrale nucléaire lorraine. Mais pas de quoi craindre l'implantation d'un 5e réacteur, assure la ministre de l'Environnement luxembourgeoise

Reste à savoir si l'argumentation du ministre luxembourgeois sera audible à Paris. Claude Turmes qui, l'été dernier, avait incité les exploitants du site nucléaire lorrain à le transformer en vaste champ de panneaux solaires, a en tout cas fourbi ses armes pour mener le combat.