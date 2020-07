Francfort-Hahn subit depuis un certain temps déjà, une diminution constante du trafic de passagers. La compagnie aérienne low cost délaissera l'aéroport allemand début novembre mais continuera de proposer ses services au Findel.

Ryanair ne s'envolera plus du tarmac de Hahn

(MF avec dpa) - L'impact dévastateur du covid-19 sur les emplois du secteur de l'aviation ne cesse de faire des vagues. S'il faut attendre le 17 septembre pour en savoir plus sur l'avenir des compagnies luxembourgeoises implantées au Findel, la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe, Ryanair, prévoit d'ores et déjà de fermer son site à l'aéroport de Hahn. Et ce dès le 1er novembre.

Les sites de Berlin-Tegel et de Weeze en Rhénanie du Nord-Westphalie sont également menacés de fermeture avant l'hiver, a annoncé mardi Malta Air, filiale de Ryanair. Dans cette lettre interne, la société soulève également le fait qu'il y a trop de personnel sur d'autres sites.

L'épidémie emporte des milliers d'emplois en Europe La pandémie de coronavirus a fait vaciller des pans entiers de l'économie européenne, compris parmi de grands noms de l'industrie ou des services. Alors que la relance est au cœur du sommet des dirigeants des 27, vendredi à Bruxelles, le point sur cette vague de suppressions d'emplois massive.

Au sein de la compagnie, il y avait déjà eu un conflit violent avec le syndicat des pilotes, le VC (Vereinigung Cockpit) au sujet des réductions de salaire en pleine crise du covid-19. Les pilotes allemands employés par Malta Air avaient rejeté les propositions de la direction. Selon les informations syndicales, jusqu'à 170 pilotes sont menacés de licenciement. Un porte-parole du VC a indiqué que les propositions de l'employeur n'avaient pas été complètement rejetées mais qu'il y avait «encore des améliorations possibles à apporter».

Fermer des sites ne signifie pas automatiquement renoncer à des liaisons aériennes. Shane Carty, responsable du personnel de Malta-Air, a annoncé que les pilotes de Hahn recevront encore cette semaine leur préavis de licenciement.

