Un tronçon de 500 mètres de la N4 entre le chef-lieu de la province de Luxembourg et la frontière sera totalement fermé dans les deux sens jeudi, vendredi et lundi. Un souci de plus pour les 47.170 travailleurs frontaliers belges.

Rouler entre Arlon et Steinfort s'annonce compliqué

A partir de jeudi et jusqu'à lundi, l'autoroute E4111 risque bien d'absorber la totalité du trafic transfrontalier entre la Belgique et le Luxembourg, conséquence de la fermeture totale à la circulation pour cause de travaux d'un tronçon d'environ 500 mètres de la N4 entre Arlon et Steinfort. Une galère supplémentaire pour les 47.170 travailleurs frontaliers belges sur le chemin du boulot.

Cette fermeture durant trois jours, initialement prévue de mardi à jeudi, mais reportée en raison de la météo pluvieuse, permettra de placer la première couche de roulement à la sortie d'Arlon, depuis le carrefour de la Spetz (croisement avec la N81) jusqu'au croisement avec le chemin de Clairefontaine.

De nouveaux travaux sur l'E411 Après plusieurs mois de galère pour les frontaliers belges se rendant au Luxembourg, l'autoroute reliant Sterpenich à Arlon sera à nouveau sujette à une réfection au cours du mois d'août.

Débuté en mai, le chantier de sécurisation de la N4, qui devrait être terminé pour la fin 2020, s'étend sur quatre kilomètres dans les deux sens, depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d'Autelbas. Il représente un budget de 2.183.000 euros, financé par la Sofico (Société de financement complémentaire des infrastructures).



Rappelons que, depuis le 7 mai dernier, entre Arlon et la frontière, un couloir dit «de covoiturage», limité à 50 km/h, est réservé sur la E411 aux véhicules accueillant plus de trois personnes. Il représente l'un des deux projets pilotes de ce type mis en œuvre en Région wallonne, avec la portion de quatre kilomètres entre Wavre et Rosières en direction de Bruxelles. La Belgique dispose de deux ans pour tester ces nouveaux dispositifs, avant que le Luxembourg ne démarre son chantier sur l'A6 en 2021.