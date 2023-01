Auteure en octobre 2022 d'un rapport sur un phénomène qui, chaque année, coûte environ 100 milliards d'euros à la France, Charlotte Leduc (LFI-Nupes) regrette cette volonté de négocier avec les contrevenants, symbole selon elle d'une «justice à deux vitesses».

«Rien n'est fait pour récupérer l'argent de l'évasion fiscale»

Charles MICHEL Auteure en octobre 2022 d'un rapport sur un phénomène qui, chaque année, coûte environ 100 milliards d'euros à la France, Charlotte Leduc (LFI-Nupes) regrette cette volonté de négocier avec les contrevenants, symbole selon elle d'une «justice à deux vitesses».

Fraude fiscale, évasion fiscale, optimisation fiscale... Ces trois pratiques ont toutes le même but: se soustraire, totalement ou en partie, à l'impôt. Mais toutes ne sont pas illégales pour autant. Dès lors, se pose une question: Et la morale dans tout ça?



Pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre: Comment rendre clairement illégal le fait d'échapper à l'impôt grâce à certains montages fiscaux? Il doit y avoir un positionnement plus clair à l'égard de ce que l'on appelle l'optimisation fiscale. Une notion qui, même sans aborder l'aspect moral, est parfaitement illégitime.

Le premier levier pour lutter contre l'évasion fiscale, au sens large, ne devrait-il pas être la loi?

Dans ce rapport sur l'évasion fiscale, on a identifié des idées et des mesures plus ou moins plus faciles à mettre en place. Comme le projet de loi de programmation de la justice, où on peut travailler sur la pénalisation et les moyens donnés aux magistrats.... En tant que parlementaire, je serai favorable à une grande loi sur l'évasion fiscale. Ce serait l'idéal. Mais celle-ci devrait être votée et semble donc difficilement envisageable...

Quand un cambrioleur se fait pincer, il ne lui suffit pas de rendre ce qu'il a volé pour rentrer tranquillement chez lui...

Dans ce rapport, vous vous êtes intéressée à la «philosophie» du contrôle fiscal. Vous faites référence à la loi pour un Etat au service d'une société de confiance (ESSOC). Celle-ci donne la possibilité aux entreprises, rattrapées par la patrouille, de régulariser leur situation tout en échappant à une condamnation. De prime abord, soit cela relève d'un manque de fermeté, soit d'une forme de complaisance, non?

On peut tout à fait dire que cela relève de la complaisance. Avec cette loi, le contrôle fiscal perd de sa force et, presque, de sa légitimité. Quand j'ai présenté ces mesures en commission des finances, je me suis pris une volée de bois vert, notamment de la droite et des députés du camp présidentiel sur le ton du: «Vous voulez tout contrôler! Vous voulez empêcher les entreprises de fonctionner!» Mais aussi sur le fait qu'il faut faire confiance aux entreprises. D'accord, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et quand la fraude existe, on réprime.

Certains vous diront que c'est une belle idée de faire confiance aux entreprises et de les remettre dans le droit chemin...

Le problème, c'est que développer ce cadre de confiance fait qu'on se retrouve avec une justice à deux vitesses. Cette notion de confiance n'existe pas à l'égard du citoyen lambda. Pour lui, il n'y a pas de justice négociée. Quand un cambrioleur se fait pincer, il ne lui suffit pas de rendre ce qu'il a volé pour rentrer tranquillement chez lui...

Cette loi Essoc ne rend-elle pas également illégitimes les enquêteurs?

Bien sûr! Lors de mes échanges avec eux, les agents de la DGFiP (Ndlr: Direction générale des finances publiques) m'ont dit le vivre extrêmement mal. Ils ont l'impression d'avoir perdu le sens de leur métier. Or, ils ont pourtant une mission de service public.

La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) permet, elle aussi, aux fraudeurs d'échapper à toute sanction pénale en contre-partie d'une amende pouvant atteindre 30% du chiffre d'affaires annuel...

On est vraiment dans ce qu'on appelle une justice négociée. Pas de reconnaissance de culpbabilité, pas de condamnation et, donc, pas d'image écornée. C'est extrêment mal perçu par les citoyens et cela s'est entendu lors de la crise des gilets jaunes. La justice doit être la même pour tout le monde.

Là, on se retrouve avec des sociétés qui, bien que prises la main dans le sac de l'évasion fiscale, ne sont pas exclues des marchés publics et ne voient pas leur image entachée. Or, c'est pourtant ce que cherchent absolument à éviter les multinationales car, dans la majorité des cas, il s'agit de multinationales.

Alors oui, la CJIP permet de récupérer d'importantes sommes d'argent, mais en réalité, il est fort probable qu'elles ne soient pas du tout à la hauteur des sommes évadées. Donc, ce n'est absolument pas satisfaisant.

Le 16 juin 2022, McDonald's, dont la maison mère européenne se trouve au Luxembourg, a accepté une CJIP de 1,2 milliard d'euros - dont 508 millions d'amende d'intérêt public - pour échapper à des poursuites pénales pour fraude fiscale.

Ce cas est emblématique car il s'agit d'une somme colossale. Le parquet national financier (PNF) en était assez satisfait. Lors de nos échanges avec eux, les magistrats disent se satisfaire de cette justice tout simplement car ils estiment ne pas avoir les moyens d'aller au bout des procédures. S'ils avaient dû combattre McDonald's jusqu'au bout, ça aurait été une lutte extrêmement longue et avec le risque, face à une société dotée d'une telle puissance financière, de ne rien récupérer.

Le défenseurs de cette convention judiciaire d'intérêt public disent qu'une société se sachant sous surveillance n'a pas tendance à récidiver...

Oui alors, ça, je ne sais pas si on peut y croire... Et en réalité, le fond du problème est là: on ne peut pas supprimer les CJIP sans donner des moyens colossaux à la justice financière. Il faut davantage de magistrats, mais aussi d'assistants spécialisés pour que les enquêtes puissent aboutir à des condamnations.

Si on ne récupérait «que» 20 des 80 milliards, cela permettrait de financer bien des choses. Notamment dans les services public...

Quelles sont les destinations préférées des sociétés françaises en terme d'évasion fiscale?

Là, comme ça, je ne peux pas vous faire un Top 10, mais clairement, il y a le Luxembourg. Après, les très grosses multinationales passent aussi par les Pays-Bas, l'Irlande... Au-delà des montages très compliqués avec sociétés écran, il y a un montage assez simple, c'est celui de la société qui déplace son siège social au Luxembourg et qui revend des services à sa filiale française...

En anglais, il n'est pas question d'évasion fiscale mais de «tax avoitement» ou «l'évitement de la taxe». Cette différence sémantique dit-elle quelque chose de la perception de l'évasion fiscale et de sa pratique dans les pays anglophones?

Je n'ai pas réfléchi à cette question, mais dans le même ordre d'idée, cette notion d'optimisation fiscale me dérange beaucoup. Elle se voudrait positive alors qu'elle ne l'est pas. «Evasion», c'est bien plus parlant en termes d' illégalité. Mais, sur cette question-là, le débat sémantique est important car ces mots ont un impact dans le discours.

Vous dites être favorable à une harmonisation européenne du lexique lié à l'évasion fiscale...

Oui et ça va avec une politique globale européenne sur la question. Et ça, on en est loin. Mais ce serait bien d'avoir les mêmes mots sachant qu'en termes d'évasion fiscale, les enquêtes se font au niveau européen...

Sait-on ce que représente, chaque année, l'évasion fiscale en termes de manque à gagner pour l'Etat français?

L'estimation faite par le Syndicat national solidaires finances publiques est de l'ordre de 80 à 100 milliards par an. Le directeur de la Cour des Comptes (Ndlr: Pierre Moscovici), lui-même, a reconnu que ce chiffrage était tout à fait plausible. Et ce, d'autant que selon l'INSEE (Ndlr: Institut national de la statistique et des études économiques), la fraude à la TVA est déjà de 25 milliards!

Le président de la République dit qu'il n'y a pas d'argent magique, mais l'argent de l'évasion fiscale, c'est la solution miracle!

La Direction générale des finances publiques indique que l'équivalence entre le chiffrage de la fraude et le manque à gagner pour l'Etat n'est pas mécanique...

C'est vrai, mais si on ne récupérait «que» 20 des 80 milliards, cela permettrait de financer bien des choses. Notamment dans les services publics...

La DGFiP dit que l'évasion fiscale est, pour certaines sociétés, nécessaires à leur survie...

Oui pour les sociétés dont le «business model» repose là-dessus... Il y a probablement des sociétés entières et des gens qui vivent de ces montages, mais a-t-on besoin de ça pour faire tourner l'économie réelle? Je n'en suis pas certaine. Ensuite, concernant des multinationales tels qu'Amazon, Google ou McDonald, si elles venaient à payer l'intégralité de leurs impôts, elles ne disparaîtraient pas pour autant...

L'Etat se donne-t-il véritablement les moyens de récupérer l'argent de cette fraude?

Alors, soyons clair: pas du tout! C'est le constat implacable de ce travail. Rien n'est fait pour récupérer l'argent de l'évasion fiscale. Nos revendications ne sortent pas de nulle part. Elles correspondent aussi à celles de certaines ONG, de syndicats, de la DGFip, des économistes...

Ce qui est terrible, c'est que ce manque à gagner justifie la politique austéritaire qui va derrière. Le président de la République dit qu'il n'y a pas d'argent magique, mais l'argent de l'évasion fiscale, c'est la solution miracle! La majorité répète, de façon quasi dogmatique, qu'il faut réduire les dépenses publiques. C'est-à-dire couper dans le budget dans les dépenses liées à l'Education nationale, à la santé... Or, on a sous la main, des sommes colossales qui pourraient permettre de les financer.

Ce problème de recrutement entraine un retard pris dans les dossiers, dans les enquêtes et cela aboutit, faute de moyens donc, à une justice négociée...

Dans votre rapport, on apprend qu'en 2019, la Cour des comptes souhaitait une réévaluation régulière de l'évasion fiscale. Or, cela n'a pas été fait. Pourquoi?

Je ne sais pas, mais le directeur de la Cour des comptes nous a expressément suggéré de remettre ça sur le tapis. Il attend que soit saisi le Conseil aux prélèvements obligatoires (NDLR: institution associée à la Cour des Comptes) pour évaluer le montant total de la fraude, impôt par impôt.

La lutte contre l'évasion fiscale implique les Ministères des Finances, de l'Intérieur et de la Justice et une dizaine d'organismes parmi lesquels Tracfin. Dans votre rapport, vous souhaitez la création d'une direction interministérielle. Doit-on comprendre que cette collaboration entre les trois Ministères n'est pas efficace?

On est parti du constat qu'il est très difficile de savoir quels sont réellement les moyens mis à la disposition de la lutte contre l'évasion fiscale. Il est donc nécessaire de créer une mission budgétaire chargée de faire le point sur les crédits et les emplois relatifs à ce domaine.

La direction interministérielle serait en charge du pilotage stratégique de cette mission. Cela permettrait de pouvoir évaluer annuellement l'évolution de ces budgets. Cela obligerait le Gouvernement à justifier clairement l'une ou l'autre éventuelle baisse budgétaire...

A-t-on néanmoins une idée du budget alloué par la France à la lutte contre l'évasion fiscale?

On ne l'a pas chiffré comme tel. On a le budget de la DGFip, mais pas de tout ce qui touche aux services de renseignements, d'enquêtes, de la justice...

Dans votre rapport, il est question du Parquet national financier (PNF) créé en 2013 et chargé de traquer la grande délinquance économique et financière. Vous dites qu'il compte 18 magistrats en charge, en moyenne, de quelque 90 dossiers. Les moyens mis à la disposition du PNF sont-ils suffisants?

Clairement non! En 2014, le PNF devait être constitué de 22 magistrats ce qui était déjà insuffisant. Le nombre de dossiers à traiter est colossal et le retard pris est considérable. Il y a un gros besoin en moyens humains et pas qu'au niveau des magistrats. Eux-mêmes nous disent souffrir de l'absence d'assistants spécialisés.

Le recrutement se heurte-t-il aux salaires proposés?

Les salaires ne sont pas à la hauteur de postes qui demandent de très hautes compétences et des connaissances bien spécifiques comme, par exemple, les crypto-monnaies de plus en plus utilisées. Ce problème de recrutement entraine un retard pris dans les dossiers, dans les enquêtes et cela aboutit, faute de moyens donc, à une justice négociée...

Vous préconisez les moyens humains plutôt que l'intelligence artificielle. Pourquoi?

S'il n'y a pas de «mains» pour traiter les données ou alimenter les schémas de fraude, l'IA ne va pas servir à grand chose. Certes, elle permet de traiter des dossiers, mais des petits dossiers.

Vous regrettez que les agents de DGFiP changent d'affectation tous les cinq ans. Cela ne permet-t-il pas d'éviter aussi toute éventuelle connivence?

Les agents ont le service public chevillé au corps. Ils connaissent très bien le tissu entreprenarial local. C'est précieux. De plus, une nouvelle affectation entraîne parfois un déménagement et cela est plutôt ml vécu par les agents.

Ancien juge d'instruction spécialisé dans les affaires d'évasion fiscale, Renaud Van Ruymbeke disait que l'un des principaux problèmes auxquels il était confronté était de nature politique. C'est-à-dire de collaboration entre les différents États européens...

Je partage son analyse car l'évasion fiscale est une problématique internationale. Et quand on voit la liste noire des paradis fiscaux, c'est absolument ridicule.

À la lecture de votre rapport, on a l'impression que tout est fait pour que la lutte contre l'évasion fiscale n'aille pas très, très loin...

(Rires) Je ne vous le fais pas dire...

Le 1er janvier, la France a suspendu son Registre des Bénéficiaires effectifs (RBE). Là encore, n'est-ce pas aller à l'encontre de ce qui doit être fait?

Il y a une volonté d'être le moins transparent possible et c'est aberrant. On fait l'inverse de ce qui devrait être fait. Il faudrait pouvoir pister au maximum les bénéficiaires pour traquer la fraude fiscale. Je rappelle juste que la transparence, c'est le prérequis à toute politique de lutte contre l'évasion fiscale.

