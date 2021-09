Quatre sites lorrains retenus pour le loto du patrimoine

En achetant des tickets spécifiques à la Française des jeux, les joueurs permettront de financer la restauration d'une centaine de lieux historiques en France. En contrepartie, six tirages de deux millions d'euros minimum seront organisés en septembre.

Restauration

Et si votre ticket de loto permettait de sauver le patrimoine architectural français? C'est l'idée que défendent depuis quatre ans la fondation du patrimoine et l'animateur franco-luxembourgeois Stéphane Bern. Cette «mission du patrimoine» consiste à financer la restauration d'une centaine de monuments en France à travers une loterie spéciale, mise en place par la Française des jeux (FDJ).

Si cette année 18 sites classés «prioritaires» obtiendront un financement complet, 100 autres «projets de maillage» bénéficieront d'un coup de pouce financier. C'est le cas notamment de quatre monuments en Lorraine.

Situé à quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg, le château de Preisch va pouvoir rénover sa chapelle datée de 1773, grâce aux mises des joueurs. En raison de «mouvements» observés sur les murs, le château mosellan a dû «fermer ses portes aux visiteurs en 2020», indique le site de la fondation du patrimoine. Les fonds collectés devraient permettre «d'établir une étude de diagnostic» pour déterminer les causes de cette fragilité avant de commencer les travaux, en 2022.

Le château de Jaulny, en Meurthe-et-Moselle, a également besoin d'être restauré. «Infiltration», «couverture dégradée» et «charpente endommagée» seront le lot des ouvriers chargés de rendre sa superbe à ce monument historique du XVe siècle, souligne la fondation du patrimoine. Les travaux de gros œuvre sur «la possible demeure de Jeanne d'Arc» devraient être achevés fin 2022.

Des joueurs gagnants eux aussi

En plus de réaliser une bonne action grâce à leur mise, les participants à ce loto du patrimoine peuvent également gagner le gros lot. En effet, la FDJ organise six tirages au cours du mois de septembre, dont le jackpot s'élèvera à deux millions d'euros minimum. Rendez-vous les 6, 8,11, 13, 15 et 18 septembre prochains pour découvrir les grilles gagnantes.