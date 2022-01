Durée d'isolement, autotest à réaliser à domicile, attestation de guérison... Les recommandations à suivre après avoir été testé positif au covid-19 diffèrent dans la Grande Région. Tour d'horizon de ces différentes règles.

Que faire en cas de test positif au covid-19?

Dix jours au Luxembourg, sept en France ou encore dix en Belgique, dans les pays de la Grande Région, les mesures sanitaires entourant l'isolement des personnes positives au covid-19 divergent. Voici un récapitulatif des règles en vigueur pour les frontaliers et les résidents du Grand-Duché qui se retrouvent un peu perdus par rapport à ces différentes recommandations.

Au Luxembourg

En cas de test positif, peu importe le type de prélèvement réalisé, l'auto-isolement est de rigueur. La première précaution à prendre est de prévenir les personnes avec qui le malade a été en contact étroit au cours des deux derniers jours, et de préparer une liste avec les noms, numéros de téléphone et adresses e-mail.

Si le test réalisé était un autotest, le patient est prié de déclarer son résultat positif sur le site du Contact Tracing, et d'immédiatement effectuer un test PCR grâce à l'ordonnance envoyée par e-mail dans les heures qui suivent la déclaration. En cas de test PCR ou antigénique certifié positif, le numéro de référence du Contact Tracing permettant d'indiquer les contacts rapprochés sera envoyé par SMS. Après la déclaration effectuée, une ordonnance de mise en isolement sera envoyée par e-mail au malade.

Au Grand-Duché, une personne testée positive au covid-19 doit respecter un isolement d'une durée de dix jours après l'apparition des premiers symptômes. En cas d'absence de symptômes, la période d'isolement doit débuter le jour du prélèvement positif, indique la direction de la Santé.

Lors de ce confinement à domicile, le malade doit éviter toute interaction avec d'autres personnes et porter un masque chirurgical en cas de contact. Pour les personnes vivant sous le même toit que le patient, ainsi que ses proches intimes, un isolement à domicile de sept jours est à respecter.

Au dixième jour, la Santé ne recommande pas de second test pour sortir de la période de confinement. En effet, l'institution estime qu'une personne ne présentant plus de symptômes voit son taux de contagion extrêmement réduit, même si elle peut rester positive. Aucune démarche n'est donc à prévoir une fois l'isolement terminé. Pour rappel, en cas de non-respect de la mesure, le malade s'expose à une amende.

En France

Elle l'a annoncé ce dimanche, la France a assoupli ses règles d'isolement des personnes contaminées par le covid-19 et de leurs contacts dès ce 3 janvier. Si elles étaient auparavant différenciées selon le variant repéré lors du criblage du test, elles sont désormais identiques. Les personnes positives disposant d'un schéma vaccinal complet, soit deux doses de vaccin anti-covid, doivent désormais s'isoler pendant sept jours au lieu de dix.

Une fois le confinement terminé, aucun test n'est nécessaire pour sortir de l'isolement. Cependant, en cas de test antigénique ou PCR négatif, et en l'absence de symptômes pendant 48 heures, l'isolement peut être levé à partir du cinquième jour.

Les personnes testées positives ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet doivent, pour leur part, respecter une durée d'isolement de dix jours. Elles pourront cependant voir cette durée réduite à sept jours, en cas de test PCR ou antigénique négatif, et en l'absence de signes cliniques depuis 48 heures. Cet assouplissement des règles vise notamment à assurer «la maîtrise des contaminations tout en maintenant la vie socioéconomique», a indiqué le ministère de la Santé.

En Belgique

Les personnes testées positives au covid-19, doivent se mettre en quarantaine et réaliser un second test. S'il s'avère également positif, il est demandé au malade de s'isoler pour une durée minimum de dix jours, s'il n'est pas vacciné. Pendant cette période de confinement à domicile, il est préconisé d'aérer l'habitation, de nettoyer quotidiennement les surfaces qui sont régulièrement touchées, à l'instar des robinets ou des poignées de porte, et de rester à l'écart des personnes vivant dans le même foyer.

Afin de pouvoir sortir de cette période d'isolement, les Belges doivent impérativement patienter jusqu'au dixième jour de confinement. Le domicile ne peut être quitté que si la fièvre a disparu depuis au moins trois jours, et que les problèmes respiratoires tels que l'essoufflement sont terminés.

Les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet sont priées de respecter une période de quarantaine jusqu'au résultat d'un test à réaliser entre le troisième et le sixième jour. Au bout du quatrième jour, si le résultat de l'autotest réalisé à domicile est négatif, la quarantaine peut être levée. Si ces règles entourant la période d'isolement ne sont pas respectées, les personnes malades s'exposent à une amende.

