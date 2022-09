Voici notre sélection d'événements au Luxembourg et en Grande Région pour ce week-end des 10 et 11 septembre.

Que faire ce week-end au Luxembourg et en Grande Région ?

Ce dernier week-end de vacances avant la rentrée des classes est riche en événements et animations au Luxembourg. En voici un petit inventaire, non exhaustif. Les pays frontaliers du Grand-Duché ne sont pas en reste.

Au Luxembourg

• En famille ou entre amis, l'événement Long live the summer à Luxexpo The Box va vous permettre de terminer les vacances scolaires de manière ludique et conviviale. Au programme : des démonstrations et des ateliers pour s'initier à de multiples activités sportives ou culturelles, des artisans et commerçants qui vous proposeront leurs produits ou encore plein d'endroits pour se restaurer et se désaltérer. Toutes les infos pratiques sont sur le site Internet de l'événement.

Flâner en famille au milieu des papillons Découvrir les beautés de la nature à deux pas de chez soi, c'est ce que nous vous proposons cette semaine, avec notamment une promenade dans le décor enchanteur du Jardin des papillons à Grevenmacher.

• Les fans de musique électro ont rendez-vous sur la place de l'Europe, au Kirchberg, pour la clôture du festival LOA : Luxembourg Open Air. Ce samedi, les DJ's Yves V, Dannic, Sick Individuals, Davis Puentez et Noël Holler assureront des sets. Le billet d'entrée est à 42 euros. Les autres infos, c'est pas ici !

• Dimanche, le boulevard de Kockelscheuer sera en partie barré pour une grande et belle manifestation. A l'occasion de la Journée nationale de la Sécurité civile, les sapeurs-pompiers luxembourgeois ouvrent les portes du Centre national d'incendie et de secours de 10h à 18. Une centaine de véhicules seront exposés sur le boulevard, différentes démonstrations auront lieu. En parallèle se déroulera la dernière journée du World Rescue Challenge, championnat du monde des pompiers. Là aussi, le public pourra assister aux épreuves de désincarcération et de secours à personne.

En parallèle de la Journée nationale de la Sécurité civile se déroulera le 4e et dernier jour du World Rescue Challenge. Photo : Guy Jallay

• Dudelange replonge dans le Moyen Age samedi et dimanche, avec la 19e édition de la Butschebuerger Buergfest. Au programme de la fête médiévale : des jongleries, des spectacles d'acrobaties, des ménestrels pour mettre l'ambiance ou encore quelque 90 échoppes de marchands et artisans. Tous les détails sont sur le site Internet de la manifestation.

• Ambiance folklorique et viticole ce week-end à Grevenmacher, avec la 72e édition de la Gréiwemaacher Drauwen-a Wäifest. Des concerts, des animations, un feu d'artifice samedi soir à 22 h et évidemment la dégustation des vins de Moselle luxembourgeoise attendent les visiteurs. Les infos sur waifest.lu.

En Grande Région

• Direction Losheim am see, en Sarre, pour les fans de jeux de rôles et costumes ce week-end. Steampunk, fantaisie, Marvel ou cosplay, tous les univers seront représentés au festival Fark. Il y aura notamment le concours du plus beau costume samedi. L'entrée est à 8 euros, elle est gratuite pour les moins de 12 ans et il y a aussi un tarif familial. Les infos, les réservations, c'est par ici !

Les fans de cosplay ont rendez-vous à Losheim am See, en Sarre, ce week-end. Photo : Shutterstock

• Des costumes également, mais une tout autre ambiance, vénitienne, à Arlon ce samedi. Il y aura une parade et déambulation de 60 personnes costumées à partir de 10h30 dans les rues de la ville, avant une présentation complète sur le parvis de la maison communale à 15h. Il y aura aussi un marché artisanal.

• Toujours en Wallonie, Libramont sera quant à elle à l'heure celte, dimanche 11 septembre de 10h à 18h sur la place communale. Au programme : un spectacle équestre, des animations diverses, des concerts, un campement gaulois ainsi qu'un marché celtique et du terroir.

• Direction la Lorraine pour clore cette sélection en Grande Région. Tout d'abord à Nancy, où se déroule le festival littéraire Le Livre sur la Place ce week-end. Rendez-vous de 10h à 19h sous le chapiteau installé sur la place de la Carrière, pour y rencontrer et échanger avec des dizaines d'auteurs et illustrateurs. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la manifestation.

• Enfin, en route pour Créhange, commune proche de Saint-Avold en Moselle. Sur l'ancien carreau minier se trouve désormais un conservatoire automobile. C'est ici que l'association Auto Rétro 57 expose de belles anciennes. C'est aussi ici que, samedi et dimanche, est organisée une bourse d'échanges. Deux journées de rencontres et d'exposition d'une multitude de véhicules anciens. Un sacré spectacle pour les yeux, des petits comme des grands ! Les infos le site autoretro57.fr.

