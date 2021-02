Si au Luxembourg l'analyse des eaux usées fait état d'une «prévalence moyenne» du SARS-CoV-2, la situation s'avère différente du côté français de la frontière. Malgré le renforcement des mesures sanitaires, les rapports font état d'une lente décrue par rapport au pic du mois de décembre.

Présence «assez haute» du virus dans le Grand Est

Parmi les indicateurs pris en compte pour l'allègement ou le renforcement des mesures sanitaires, le niveau de circulation du virus dans les eaux usées figure en bonne place. Ce qui pourrait s'avérer être une mauvaise nouvelle pour les habitants du Grand Est à en croire les dernières analyses publiées par le réseau Obépine.

Basées sur les données des stations d'épuration de 15 villes de la région frontalière - dont celles de Nancy, Metz et Thionville -, ces dernières font état d'un niveau de circulation «encore assez haut» du virus et de ses variants, même si le laconique rapport public évoque une tendance à «une diminution continue depuis le pic de début décembre». Face à cette situation, un Conseil de défense se réunit ce mercredi pour déterminer d'éventuelles nouvelles mesures sanitaires.

Cette réunion intervient quelques jours seulement après la décision du gouvernement français de ne pas mettre en place un nouveau confinement. Mais l'exécutif a tout de même renforcé son dispositif puisque, depuis dimanche, les frontières de l'Hexagone sont fermées aux ressortissants des pays hors UE, un test PCR négatif est demandé pour toute entrée sur le territoire - à l'exception des frontaliers - et que tous les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m2 sont fermés.

Au Luxembourg, en revanche, les dernières analyses par le List de 13 stations d'épuration font état d'une «prévalence moyenne» du SARS-CoV-2, aussi bien au niveau national que régional. Et les chercheurs de faire état d'une «tendance à la baisse pour toutes les souches analysées», dont certaines se trouvent proches, voire en dessous «de la limite de quantification».

