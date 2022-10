Le Luxembourg veut juger l'ex-chef du bordel "Pearls" Rigo Wendt pour proxénétisme et l'a placé sur la liste des personnes les plus recherchées en Europe. Mais une extradition n'est pas du tout possible, selon son avocat.

Recherché par Europol

Pourquoi l'Allemagne n'extrade pas Rigo Wendt

Steve REMESCH Le Luxembourg veut juger l'ex-chef du bordel "Pearls" Rigo Wendt pour proxénétisme et l'a placé sur la liste des personnes les plus recherchées en Europe. Mais une extradition n'est pas du tout possible, selon son avocat.

L'histoire est inhabituelle : le Luxembourg a placé un ancien gérant de maison close de 51 ans sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe, et ce après que la justice allemande a décidé, à travers deux instances, de ne pas l'extrader.

En tant que gérant, à l'époque, du célèbre bordel "Pearls" de Trèves, Rigo Wendt aurait organisé, avec d'autres personnes, le transport de prostituées vers le Luxembourg.

Concrètement, cela signifie qu'un accord était conclu par téléphone. Des chauffeurs amenaient ensuite les travailleuses du sexe chez les clients au Luxembourg. L'acte entre les femmes et les clients n'est pas pénalement répréhensible au Grand-Duché. Mais le fait de soutenir, de faciliter et d'organiser cette activité est considéré comme du proxénétisme au Luxembourg.

Des hommes de main extradés mais pas les chefs

En 2019, une juge d'instruction luxembourgeoise a donc émis un mandat d'arrêt européen et un mandat d'arrêt international à l'encontre des personnes susceptibles d'avoir participé au crime, afin de pouvoir les traduire en justice. Plusieurs personnes qui, selon les indications, n'ont pas la nationalité allemande, ont alors été arrêtées et extradées vers le Luxembourg. Selon les informations du Luxemburger Wort, il s'agirait plutôt d'hommes de main.

L'extradition de Rigo Wendt et d'une autre personne, tous deux considérés comme étant à la tête d'un réseau de prostitution, a toutefois été refusée. Tous deux sont de nationalité allemande.

Au moment où la demande d'extradition a été déposée, Wendt purgeait une peine de prison pour fraude fiscale à la prison de Wittlich mais il a, entre-temps, été remis en liberté et est domicilié à Trèves. Son adresse est connue.

Une situation «incompréhensible» pour son avocat

Le fait que son visage soit désormais affiché dans toute l'Europe n'est, selon son avocat luxembourgeois Me Frank Rollinger, pas compréhensible : «L'Allemagne ne peut pas extrader mon client», souligne-t-il. «Tout ce qui est reproché à mon client s'est passé en Allemagne. Et il est citoyen allemand. C'est pourquoi, le cas échéant, il ne peut être jugé pour cela qu'en Allemagne».

Rigo Wendt est considéré comme le chef d'un réseau criminel. Photo: capture d'écran Police.lu

C'est ce qu'aurait justifié le parquet allemand lorsqu'il a rejeté la demande d'extradition contre Wendt. Le Luxembourg a ensuite fait appel de cette décision. Le parquet général compétent a alors confirmé le refus par une décision formelle.

«Tout autre moyen serait également illégal et conduirait à une procédure contre l'État allemand», poursuit Me Frank Rollinger. Les mandats d'arrêt contre son client seraient certes toujours valables, mais ne pourraient justement être exécutés qu'en dehors de l'Allemagne.

«A quoi cela servirait-il d'avoir 20 personnes qui font leurs courses à Trèves le samedi, rencontrent mon client à cette occasion et font une déclaration à la police luxembourgeoise le lundi ?», interroge Me Rollinger, qui livre aussitôt la réponse : «A rien !»

Des Luxembourgeois insistants

«Et puis, je suis très irrité par l'insistance du Luxembourg à mettre mon client sur la liste des criminels les plus recherchés», poursuit l'avocat. «Cette liste doit en effet servir à trouver les criminels en fuite et les clandestins, et à les amener au Luxembourg pour les poursuivre. Or, dans ce cas, on sait d'emblée où il se trouve.»

Ce n'est pas tout : dans le cas présent, il n'y a pas de nouvel élément au dossier. Il n'y a pas non plus de raison pour que les autorités allemandes extradent l'un de leurs citoyens à l'étranger, contrairement à une décision sans équivoque de leur propre système judiciaire.

L'insistance du Luxembourg à placer mon client sur la liste des criminels les plus recherchés m'irrite beaucoup. Me Frank Rollinger

L'avis de recherche n'a aucune influence sur Wendt. «Il n'y a tout simplement pas de pression», souligne MeFrank Rollinger. Selon lui, la situation est clarifiée depuis 2019. «Je peux comprendre que le juge d'instruction n'apprécie pas cette décision. Mais c'est autre chose que de ne pas reconnaître une décision qui a été prise selon des principes juridiques dans un État souverain».

Le Luxembourg compte actuellement quatre ressortissants sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe. Pour deux des personnes recherchées, outre Wendt et Edinjo Pulti, on sait exactement où elles se trouvent. Mais pour des raisons juridiques, elles ne peuvent pas être inquiétées.

«On peut vraiment se demander si une plateforme avec une telle visibilité et une telle couverture médiatique ne pourrait pas être utilisée de manière plus judicieuse», conclut Me Rollinger.

