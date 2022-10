Au Luxembourg, en France et en Belgique, les règles d'isolement, de contact tracing ou encore d'attestation de guérison diffèrent. Tour d'horizon des gestes à adopter si le covid s'invite dans votre foyer.

Grande Région 5 min.

Santé

Positif au covid: voici la marche à suivre selon votre pays

Laura BANNIER Au Luxembourg, en France et en Belgique, les règles d'isolement, de contact tracing ou encore d'attestation de guérison diffèrent. Tour d'horizon des gestes à adopter si le covid s'invite dans votre foyer.

Si les températures se veulent plus clémentes ces derniers jours, les infections au covid-19, elles aussi, repartent à la hausse. Le retour de l'automne a bel et bien entraîné une nouvelle vague d'infections au coronavirus, qui ne manque pas de semer la pagaille dans les esprits des uns et des autres. Pendant combien de jours est-il toujours obligatoire de s'isoler? Quels tests sont désormais pris en compte? Quelle démarche doit-on effectuer une fois l'isolement terminé? Voici un récapitulatif des règles en vigueur dans les différents territoires de la Grande Région.

Au Luxembourg

Si le résultat de votre test PCR ou de votre autotest se révèle positif, il convient de passer par l'inévitable case de l'auto-isolement. Si le test réalisé était un autotest, la personne positive doit déclarer son résultat sur la plateforme Covid Tracing, avant de faire confirmer ce résultat par un test PCR. Si le test positif était un test PCR, ou un test antigénique certifié, il est également possible de faire son auto-déclaration sur le même site.

Encore moins de restrictions avec la nouvelle loi covid Une nouvelle version de la loi covid a été votée à l'unanimité par la Chambre des députés, ce jeudi 20 octobre. Découvrez ce que renferme ce texte qui rentre en vigueur jusqu'en mars 2023.

D'abord fixé à dix jours puis à sept, l'isolement est maintenant d'une durée de quatre jours. Une règle entrée en vigueur cette semaine avec le vote de la nouvelle loi covid. Durant ces quelques jours à la maison, il est possible de se déclarer en arrêt de travail grâce à l'ordonnance d'isolement qui vous sera fournie à la suite du test PCR positif. Si les symptômes persistent au-delà de ces quatre jours, un rendez-vous chez le médecin traitant est nécessaire afin de prolonger la durée de l'arrêt.

À noter que le texte voté le 20 octobre dernier ne vise pas seulement à réduire la durée d'isolement à quatre jours. Cette nouvelle version de la loi prévoit par ailleurs la fin du contact tracing systématique, ainsi que de la quarantaine forcée. Une fois la période d'isolement terminée, aucun test négatif n'est nécessaire pour reprendre ses occupations.

En France

Dans l'Hexagone, le test positif est également synonyme d'auto-isolement. Les autorités de santé recommandent aux citoyens de réaliser immédiatement un test PCR ou antigénique dès l'apparition de symptômes, indépendamment du statut vaccinal et des antécédents d'infection du malade. Dans l'attente du résultat du test, la personne est considérée comme cas confirmé et doit donc rester isolée. Il est conseillé pendant ce temps de préparer la liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact lors des 48 dernières heures, et de télétravailler dans la mesure du possible.

La vague épidémique de l'automne sera plus «modeste» La quatrième vaccination n'est pas «un grand succès», selon le directeur de la Santé, c'est pourquoi il sera important de suivre de près l'évolution de l'augmentation des infections.

Une fois le verdict tombé, la personne positive doit suivre les règles correspondant à son schéma vaccinal. Si le malade est complètement vacciné, ou a moins de 12 ans, il doit s'isoler strictement pendant sept jours entiers à compter de la date du début des symptômes, ou du prélèvement positif. Il est possible de mettre fin à l'isolement au bout de cinq jours si un test antigénique ou PCR négatif est réalisé, combiné à une absence de symptômes depuis 48 heures. Sinon, l'isolement se poursuit jusqu'au septième jour, sans test à réaliser à la sortie de celui-ci.

Les personnes non vaccinées, ou disposant d'un schéma vaccinal incomplet, c'est-à-dire sans dose de rappel, doivent pour leur part s'isoler strictement pendant dix jours après la date du début de leurs symptômes, ou du prélèvement du test positif. Après sept jours d'isolement, un test négatif et l'absence de symptômes depuis 48 heures pourra permettre au malade de raccourcir son isolement. Mais si le test est positif, il convient de poursuivre la procédure jusqu'au dixième jour. Si la température persiste, il est préférable de contacter son médecin traitant afin de prolonger l'isolement de 48 heures supplémentaires.

Les personnes devant demander un arrêt de travail peuvent le faire directement en ligne sur le site «déclare ameli». Cette plateforme permet au malade d'être indemnisé sans jour de carence, avec un complément employeur. A noter que si l'état de santé de la personne positive n'est pas stabilisé à l'issue de l'isolement, le médecin traitant est en droit de prolonger cet arrêt.

Le retour du covid n’inquiète guère en Belgique En dépit de la progression des chiffres, les autorités politiques et sanitaires jugent la situation sous contrôle.

En Belgique

À l'image de la France, la Belgique conseille à ses citoyens de se faire tester en cas de symptômes. Cependant, pour mieux évaluer la nécessité ou non de se faire tester, les autorités ont mis en place un questionnaire en ligne. Une fois rempli, ce formulaire permettra à la personne qui présente des symptômes de recevoir un code lui permettant de prendre rendez-vous pour un dépistage. A noter que cette plateforme en ligne ne remplace pas un examen médical.

Si, une fois réalisé, le test se révèle positif, il convient, là aussi, de s'isoler. La durée d'isolement est fixée à sept jours en Belgique. Une fois passé cette semaine complète, il est possible de quitter son domicile si vous n'avez plus de fièvre depuis au moins trois jours. Il convient ensuite de porter un masque buccal à l'extérieur de votre domicile pendant au moins trois jours. Durant la durée de cet isolement, il est recommandé de renseigner ses contacts à haut risque d'infection. Par ailleurs, il est possible de faire la demande d'un certificat de quarantaine via une plateforme dédiée.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.