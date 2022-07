Dans une ambiance folle, Tadej Pogacar s'est imposé en force à Longwy, au terme de la 6e étape du Tour de France. Le Slovène, vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle, porte un grand coup et enfile le maillot jaune de leader.

Tour de France

Pogacar s'empare du maillot jaune à Longwy

Dans une ambiance folle, Tadej Pogacar s'est imposé en force à Longwy, au terme de la 6e étape du Tour de France. Le Slovène, vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle, porte un grand coup et enfile le maillot jaune de leader.

(AFP) - Un parfait coup double ! Le Slovène Tadej Pogacar (équipe UAE), a remporté jeudi à Longwy la sixième étape du Tour de France et a pris les commandes du classement général de la course. Pogacar a dépossédé du maillot jaune le Belge Wout van Aert, grand animateur de cette étape, la plus longue du Tour avec près de 220 kilomètres.

Le Slovène, double vainqueur du Tour, a battu l'Australien Michael Matthews et le Français David Gaudu au sprint en côte, dans un final marqué par la présence d'une foule énorme dans les deux dernières grosses côtes, celle de Pulventeux à cinq kilomètres de l'arrivée puis celle des Religieuses dans les deux derniers kilomètres.

12 La 6e étape du Tour de France a mené le peloton de Binche, en Belgique, à Longwy, à quelques kilomètres du Luxembourg. Photo : AFP

Dans une première partie d'étape débridée (101,6 km en deux heures), van Aert a multiplié les coups de boutoir pour provoquer finalement une échappée de trois coureurs avec l'Américain Quinn Simmons, le benjamin du peloton du Tour (21 ans), et le Danois Jakob Fuglsang (37 ans), à... 148 kilomètres de l'arrivée.

Le peloton a accordé jusqu'à quatre minutes au trio lancé dans cette échappée téméraire. Omniprésent depuis le départ du Tour, van Aert a dicté l'allure le plus souvent dans une débauche d'énergie au lendemain de l'étape des pavés, épuisante pour nombre de coureurs.

Alex Kirsch a abandonné, Geniets a chuté La sixième étape du Tour de France a été mouvementée. Alors qu'Alex Kirsch (Trek) est descendu de vélo, Kevin Geniets (Groupama) a chuté. Kirsch a souffert d'une gastro-entérite ces derniers jours et a donc décidé de s'arrêter prématurément jeudi. Geniets était bien parti jusqu'à présent, mais il a manqué un îlot à moins de neuf kilomètres de l'arrivée et s'est retrouvé à terre. Le Luxembourgeois a toutefois pu continuer et s'est classé 126e (7'28''). Bob Jungels a terminé l'étape de 219,9 km entre Binche et Longwy en 27ème position, à 26 secondes du vainqueur du jour, Tadej Pogacar (SLO/Emirates), qui s'est imposé après 4.27'13'' devant Michael Matthews (AUS/BikeExchange) et David Gaudu (F/Groupama). Grâce à son succès, Pogacar a également pris la tête du classement général. L'Américain Neilson Powless (Education First) reste deuxième (4''), Jonas Vingegaard (DK/Jumbo/31'') est désormais troisième. Jungels est 38ème au classement général après six étapes (4'59''), Geniets est 82ème (12'43'').

Après le sprint intermédiaire (km 145), Fuglsang a fini par se relever et van Aert a poursuivi la folle aventure avec Simmons, qui l'a relayé sans arrière-pensée. Derrière le duo, le peloton a réduit son allure et l'écart a frôlé durablement les deux minutes avant de fondre dans les quarante derniers kilomètres.

Une dernière montée haletante

Seul en tête à l'entrée des trente derniers kilomètres, le Belge a défié le peloton lancé à ses trousses avant d'être rejoint et aussitôt débordé à onze kilomètres de l'arrivée.

Le Russe Aleksandr Vlasov a chuté quelques instants plus tard. À l'avant, Alexis Vuillermoz a démarré dans l'avant-dernière côte aux six kilomètres mais a été rejoint dans la montée d'arrivée, à 1.400 mètres de la ligne.

Au sprint, Pogacar a dominé nettement Matthews et a signé son septième succès d'étape dans le Tour, qu'il dispute pour la troisième fois.

Au classement général, le jeune Slovène (23 ans) compte quatre secondes d'avance sur l'Américain Neilson Powless et 31 secondes sur son dauphin de l'an passé, le Danois Jonas Vingegaard.

