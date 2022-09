La SNCF signale que plusieurs TER sont supprimés entre la France et le Luxembourg à cause d'un colis abandonné.

A cause d'un colis abandonné

Des trains supprimés entre Thionville et Bettembourg

La SNCF signale que plusieurs TER sont supprimés entre la France et le Luxembourg à cause d'un colis abandonné.

Les voyageurs entre la France et le Luxembourg devront prendre leur mal en patience. Le compte Twitter du TER Nancy-Metz-Luxembourg signale que plusieurs TER ont été supprimés sur l'axe Thionville-Bettembourg à cause d'un colis abandonné sur ce trajet.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Pour rejoindre Thionville et Hagondange, les voyageurs pourront emprunter les trains en partance de Bettembourg à 12h21 et à 12h26 pour arriver à Maizières-lès-Metz, Woippy et Metz-Nord.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.